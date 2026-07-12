Спрос на Wi-Fi роутеры на мировом рынке продолжает снижаться

В последние годы на мировом рынке наблюдается значительное снижение продаж потребительских Wi-Fi роутеров. По данным аналитического агентства Кунтерпоинт, по итогам первого квартала текущего года объем поставок устройств сократился на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта тенденция является очередным этапом стагнации, которая продолжается на технологическом рынке уже несколько лет. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Специалисты отмечают, что пик продаж роутеров пришелся на 2021 год, то есть на период разгара пандемии КОВИД-19. Тогда из-за перехода на удаленную работу и онлайн-обучение спрос на домашний интернет резко возрос. Однако по сравнению с рекордными показателями 2021 года, сегодня объем продаж упал почти на 34 процента.

Лидеры рынка и доли брендов

Несмотря на общее снижение рынка, некоторые компании сохраняют свои позиции. Компания ТП-Линк уверенно лидирует на мировом рынке с долей 20 процентов. Следующее место занимает китайский бренд Xiaomi с показателем 12 процентов. Также в пятерку лидеров вошли такие технологические гиганты, как Нетгеар, Google и Asus.

Интересно, что в то время как общий рынок сокращается, компании Asus удалось увеличить объем продаж за год на 3,8 процента. Это объясняется вниманием бренда к игровым устройствам и роутерам высокого сегмента. На рынке Узбекистана практически все эти бренды широко представлены в официальных и неофициальных магазинах.

Новые тренды: Меш-системы и решения для геймеров

Аналитики отмечают рост в отдельных сегментах рынка. В частности, растет спрос на Меш-системы. Эти системы позволяют расширить покрытие интернета в домах с большой площадью. Сегодня, в результате увеличения количества умных устройств в квартирах, потребители предпочитают решения, обеспечивающие стабильную связь по всему дому.

Также в результате развития игровой индустрии продолжаются продажи специализированных роутеров для геймеров, работающих с высокой скоростью и минимальной задержкой (пинг). Хотя такие устройства дороги для обычных пользователей, они становятся популярными среди профессиональных игроков и стримеров.

Подводя итог, можно сказать, что рынок Wi-Fi роутеров оставил позади свой «золотой век» периода пандемии. Теперь производители пытаются сохранить свои доходы, фокусируясь не на количестве, а на качестве и новых технологиях (например, стандарте Wi-Fi 7 и Меш-системах). Это свидетельствует о том, что в будущем на смену обычным роутерам придут более сложные и умные сетевые системы.