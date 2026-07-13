Новый шаг против поддельного золота: требования изменятся с 2029 года

На ювелирном рынке Узбекистана ожидаются большие перемены. Правительство планирует поэтапное внедрение обязательной цифровой маркировки изделий из драгоценных металлов и камней.

Цель — положить конец контрафакту

Согласно проекту, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней будут маркироваться цифровым способом через систему «Asl belgisi».

Основная цель — борьба с незаконной торговлей, отслеживание происхождения продукции и предоставление покупателям возможности проверить подлинность товара.

Иными словами, в будущем покупатель сможет получить ответ на вопрос «действительно ли это золото настоящее?» не только со слов продавца, но и через мобильное приложение.

Внедрение будет поэтапным

Обязательную цифровую маркировку планируется вводить не сразу, а поэтапно.

Дата Что произойдет? До 30 декабря 2027 года проведение пилотного проекта С 1 января 2029 года начало обязательной маркировки для производителей и импортеров С 1 апреля 2029 года введение обязательных требований для розничной торговли

В пилотном проекте предусмотрено участие таких компаний, как Gold Moon Tashkent, Sofizar, Merrit Jewellery и Termez Gold Production.

На каждое изделие будет нанесен специальный код

Технически на ювелирное изделие или его бирку будет наноситься штрих-код Data Matrix.

С помощью этого кода в системе будут фиксироваться все этапы движения товара — производство, импорт, склад, магазин и процесс продажи на кассе.

Этот метод позволит отследить, откуда пришел товар, в каком обороте находился и поступил ли он в законную продажу.

Покупатель сможет проверить изделие через телефон

Самый интересный аспект проекта — покупатели смогут проверять подлинность ювелирных изделий через мобильное приложение.

Если возникнут сомнения в отношении товара или будут выявлены признаки подделки, граждане смогут подать жалобу в государственные органы.

Это особенно важно для покупателей, приобретающих дорогостоящие изделия. Ведь на ювелирном рынке доверие — вопрос более ценный, чем цена.

Для бизнеса в период тестирования предусмотрены льготы

Оператором системы цифровой маркировки определен CRPT TURON. В период тестирования планируется предоставлять представителям бизнеса идентификационные коды бесплатно.

Это позволит предпринимателям адаптироваться к новой системе, протестировать технические процессы и подготовиться до начала обязательного этапа.

Однако после 2029 года требования к производителям, импортерам и розничным продавцам станут значительно строже.

Что изменится на рынке?

Если система заработает в полную силу, прозрачность оборота ювелирных изделий может повыситься. Продавать незаконную или контрафактную продукцию станет сложнее.

С одной стороны, это защитит добросовестных производителей и продавцов. С другой — снизит риски для покупателя.

Однако для бизнеса могут появиться дополнительные обязательства, связанные с новыми техническими требованиями, отчетностью, кодированием и кассовой системой. То есть рынок будет постепенно отходить от режима «работаем по старинке».

Времена для подделок станут сложными

Ювелирные изделия — это дорогая покупка. Поэтому покупатель всегда хочет быть уверен в качестве, пробе, происхождении и подлинности товара.

Цифровая маркировка может послужить именно укреплению этого доверия.

Если система будет работать эффективно, в будущем найти ответ на вопрос «это оригинал или подделка?» станет намного проще. А для контрафактной продукции места на рынке будет меньше.

Главное испытание — как это будет работать на практике

Пока инициатива находится на стадии проекта. Важное значение имеют период тестирования, техническая подготовка и работа с предпринимателями.

Самое главное, чтобы новая система давала реальную защиту покупателю и не превращалась в излишнюю бюрократию для бизнеса.

Как вы считаете, повысит ли возможность проверки ювелирных изделий через телефон доверие на рынке?