Барселона поставила условие Атлетико Мадрид в борьбе за Хулиана Альвареса

·54·Спорт
Барселона поставила условие Атлетико Мадрид в борьбе за Хулиана Альвареса

Президент каталонского клуба «Барселона» Жоан Лапорта жестко обозначил свою позицию по трансферу нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Глава клуба заявил, что переговоры с «Атлетико Мадрид» не могут длиться вечно, и у предложения, сделанного «Барселоной», есть четкий срок действия. Этот трансфер остается одной из главных целей каталонцев по усилению линии атаки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Находясь в США, Жоан Лапорта в беседе с журналистами, говоря о трансферной политике клуба, подчеркнул, что не собирается «плясать под чужую дудку». По его словам, «Барселона» выдвинула свои условия, и теперь очередь за мадридским клубом. Как передает издание Goal.com, Лапорта открыто предупредил, что данное предложение не является бессрочным и может утратить силу через определенное время.

«Мы сами задаем свой темп. Мы сделали предложение, но оно не является бесконечным или открытым. Посмотрим, сколько времени оно будет действовать. Мы выразили намерение заполучить футболиста, которого просили тренер и технический штаб. Он нам очень нравится, и я считаю его фантастическим игроком», — подчеркнул Лапорта.

Сложные отношения между клубами

Трансферные связи между «Барселоной» и «Атлетико Мадрид» исторически складывались непросто. Жоан Лапорта заявил, что лично приложил усилия для устранения возможных недопониманий между двумя клубами. В общении с руководством на стадионе «Метрополитано» он четко разъяснил позицию каталонского клуба.

По словам президента, он не оказывал никакого дополнительного давления на мадридский клуб. Он лишь предупредил, что если у «Атлетико Мадрид» появятся другие альтернативные варианты, «Барселона» может пересмотреть свое предложение. На данный момент переговоры находятся в определенной точке, однако руководство «Барселоны» уверено, что контролирует ситуацию.

Хулиан Альварес благодаря своей результативной игре завоевал высокий авторитет не только в чемпионате Испании, но и на международной арене. Забив победный гол в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года против Швейцарии, он в очередной раз доказал, что является нападающим высокого уровня. 26-летний футболист, ранее выступавший за «Манчестер Сити», в прошлом сезоне сумел забить 20 голов во всех турнирах за «Атлетико Мадрид».

Почему именно Хулиан Альварес?

Технический департамент «Барселоны» считает аргентинского нападающего наиболее подходящим кандидатом для эволюции атакующей линии команды. Его тактическая универсальность и голевое чутье могут дать большое преимущество Хави или будущим тренерам. По этой причине руководство клуба задействует финансовые и юридические возможности для осуществления данного трансфера.

На данный момент сторона «Атлетико Мадрид» официально не отреагировала на это заявление. Однако испанская пресса предполагает, что этот трансфер станет одним из самых громких событий летнего трансферного окна. Мадридскому клубу придется принять решение как можно скорее, прежде чем «Барселона» отзовет свое предложение.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресЖоан ЛапортаТрансферлар
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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