Споры вокруг P2P-переводов: вопрос банковской тайны остается открытым

В Узбекистане инициатива по передаче налоговым органам данных о крупных P2P-переводах между картами вызвала широкую дискуссию. Центральный банк заявляет, что это предложение может нарушить конституционные права граждан и банковскую тайну, в то время как Налоговый комитет подчеркивает, что целью не является тотальный контроль.

Что предлагает Налоговый комитет?

Согласно имеющимся данным, Государственный налоговый комитет предложил внедрить порядок получения от банков информации о физических лицах, чьи ежемесячные поступления от P2P-переводов превышают 500 БРВ, то есть примерно 206 миллионов сумов.

В официальных комментариях инициатива объясняется необходимостью борьбы со скрытым предпринимательством, уклонением от уплаты налогов и контролем оборотов по картам.

Однако, поскольку речь идет именно о переводах с личной карты на личную карту, тема быстро стала предметом жарких споров среди общественности.

Почему Центральный банк выступил против?

Заместитель председателя Центрального банка Аброрхужа Турдалиев заявил, что данная инициатива может повлиять на конфиденциальность банковских операций и конституционные права граждан.

Позиция регулятора заключается в том, что такой порядок может подорвать доверие к банковской системе, вынудить людей вернуться к использованию наличных денег и увеличить долю теневой экономики.

То есть Центральный банк не говорит, что «контроль не нужен». Его главное возражение заключается в том, что механизм контроля не должен наносить ущерб личным данным граждан и банковской тайне.

Порог в 500 БРВ также вызвал вопросы

Еще один аспект, на который обратил внимание Центральный банк, — это обоснованность выбора порога в 500 БРВ.

Ведь крупные поступления на карты не всегда означают доход от бизнеса. Например, продажа дома или машины, расходы на свадьбу, деньги, собранные на лечение, возврат долга или семейная помощь также могут составлять крупные суммы.

Ситуация Почему это может не быть доходом от бизнеса? Продажа имущества Разовое крупное поступление Расходы на лечение Средства, собранные семьей и знакомыми Свадьба или церемония Деньги, полученные от родственников Возврат долга Возврат ранее выданных средств Семейная помощь Перевод в рамках личных отношений

Поэтому в обществе высказываются мнения, что автоматический подход «крупная сумма = скрытый бизнес» может быть несправедливым.

Что ответил Налоговый комитет?

Налоговый комитет, отреагировав на возражения Центрального банка и общественности, подчеркнул, что обмен информацией с банками должен осуществляться исключительно в рамках законодательства.

Комитет заявил, что сами по себе P2P-переводы не являются объектом налогообложения и речь не идет о массовом мониторинге личных транзакций.

В то же время ведомство отметило, что такой механизм должен соответствовать требованиям защиты банковской тайны, персональных данных и сохранения доверия граждан к банковской системе.

Что беспокоит общественность?

В ходе обсуждений граждане в основном выделяют три опасения.

Первое — безопасность персональных данных. Люди боятся, что если банковская информация будет циркулировать между множеством ведомств, возможны утечки данных.

Второе — неверная интерпретация обычных личных переводов. Например, деньги, полученные от родственников или собранные на лечение, могут быть расценены как доход от бизнеса.

Третье — доверие к банковской системе. Если люди почувствуют, что вынуждены давать объяснения по поводу каждого крупного движения средств на картах, велика вероятность усиления возврата к наличным деньгам.

Главный вопрос: где заканчивается контроль?

Для государства борьба с уклонением от уплаты налогов важна. Но для граждан банковская тайна, неприкосновенность частной жизни и безопасность финансовых данных не менее важны.

Проблема именно в этом: нужно выявлять скрытый бизнес, но не должно возникать ощущения массового контроля за личными переводами обычных людей.

Иными словами, система не должна превращать всех граждан в подозреваемых в попытке «найти тех, кто уклоняется от налогов». Баланс здесь очень тонкий.

Спор еще не окончен

Налоговый комитет сообщил, что изучит возражения общественности и Центрального банка. Значит, пока неясно, каким будет проект в окончательном виде.

Одно известно точно: спор вокруг P2P-переводов — это не только налоговый или банковский вопрос. Это стало большой темой, связанной с персональными данными граждан, их финансовой свободой и доверием к государству.

Теперь главный вопрос: как защитить банковскую тайну граждан в борьбе с теневой экономикой?