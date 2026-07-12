SpaceX показала интерьер ГигаБай, крупнейшего в мире завода по производству ракет

Компания SpaceX под руководством Илона Маска опубликовала изображения, демонстрирующие интерьер гигантского ангара ГигаБай, строящегося в штате Флорида. Этот объект имеет решающее значение для будущего программы Starship, так как там планируется массовая сборка самых больших ракет в истории человечества. Ожидается, что запуск этого проекта выведет скорость освоения космоса на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Вице-президент SpaceX по полетам Кико Дончев поделился фотографией изнутри комплекса на своей странице в социальных сетях. По его словам, в здании уже установлен огромный мостовой кран грузоподъемностью 420 тонн. Это оборудование будет использоваться для подъема, перемещения и финальной сборки кораблей Starship и ускорителей Super Heavy.

Возможность сборки 24 ракет одновременно

Главная особенность комплекса ГигаБай — его беспрецедентный масштаб. По данным иксбт.ком, внутри нового завода разместятся 24 рабочих стенда. Это позволит инженерам работать более чем над двумя десятками ракет одновременно. Такая мощность поможет SpaceX реализовать стратегию по превращению космических полетов в регулярные и оперативные рейсы, подобные авиаперевозкам.

В настоящее время строительные работы находятся на завершающей стадии. На первом этапе ожидается, что сегменты Starship и Super Heavy будут доставляться с завода компании Старфакторй в Техасе. В дальнейшем этот комплекс во Флориде станет центром полного цикла производства и обслуживания, что значительно сократит логистические расходы.

Новый комплекс строится специально для обеспечения полетов с восточного побережья США. В первую очередь он будет обслуживать стартовую площадку ЛК-39А в Космическом центре имени Кеннеди. На данный момент SpaceX уже подготовила всю необходимую инфраструктуру на этой площадке для первых полетов новой ракеты.

Согласно текущим планам компании, первый запуск ракеты Starship с этой площадки во Флориде может состояться до конца текущего года. Это станет важным событием не только для SpaceX, но и для всей мировой космонавтики, поскольку Starship рассматривается как основное транспортное средство для миссий на Марс и Луну.

Эта новость также заслуживает внимания космических энтузиастов из Узбекистана. Успех многоразовых систем, таких как Starship, резко снизит стоимость вывода спутников на орбиту. В будущем это может способствовать удешевлению высокоскоростного спутникового интернета и систем космического мониторинга в нашей стране.