Процессоры Intel Nova Лаке-С получат рекордную по мощности графику

Компания Intel готовит революционные изменения для своего следующего поколения настольных процессоров Nova Лаке-С. Интегрированные графические ядра (иГПУ) в новых чипах будут настолько мощными, что смогут легко конкурировать со многими дискретными видеокартами среднего уровня. Это позволит пользователям ПК достигать высокой производительности без необходимости покупки дополнительной видеокарты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно информации авторитетного инсайдера под ником Джайкихн, процессоры серии Nova Лаке-С будут оснащены иГПУ с количеством графических ядер до 12. Для сравнения, Арк Б390, считающийся на данный момент самым мощным решением в своем классе, также имеет 12 ядер. Однако новое поколение процессоров не ограничится только количеством ядер.

Новая архитектура Ксе3П и производительность

Главная новость заключается в том, что если текущая модель Арк Б390 основана на архитектуре Ксе3, то модели Nova Лаке-С будут использовать улучшенную архитектуру Ксе3П. Индекс «П» (Performance) здесь напрямую указывает на оптимизации, ориентированные на производительность. Это означает, что графическое ядро выйдет на новый уровень не только в плане энергоэффективности, но и в плане максимальной мощности.

Учитывая, что лимиты энергопотребления для настольных процессоров значительно выше, чем для мобильных устройств, ожидается, что данные графические ядра значительно превзойдут модель Арк Б390. Также планируется, что аналогичная графическая мощность будет применяться в некоторых высокопроизводительных процессорах для ноутбуков серии Nova Лаке-Х.

Изменения на рынке и выгода для пользователей

Пока неясно, какие именно модели будут оснащены самым мощным графическим ядром. По мнению экспертов, Intel может внедрить эту технологию в процессоры среднего ценового сегмента. Это позволит пользователям собирать компактные и доступные системы, способные запускать современные игры и работать в графических программах без покупки отдельной видеокарты.

Естественно, эта новость вызовет большой интерес и на рынке Узбекистана. Ведь в условиях высоких цен на дискретные видеокарты наличие мощной графики непосредственно в процессоре дает большое преимущество как с точки зрения экономии бюджета, так и энергоэффективности. Ожидается, что данная стратегия Intel станет серьезным ударом по доминированию AMD в сегменте АПУ (Аккелератед Прокессинг Унит).