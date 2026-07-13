В узбекском мессенджере Max появилась функция комментирования каналов

Национальный узбекский мессенджер Max продолжает расширять свой функционал. Теперь пользователи получили возможность оставлять свои комментарии под постами в публичных и личных каналах. Это нововведение служит для повышения интерактивности платформы и укрепления связи между авторами и аудиторией. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках новой функции под постами отображается количество комментариев, а пользователи могут отвечать на сообщения друг друга. Для владельцев каналов создана возможность прямого общения со своей аудиторией от имени канала. Это особенно удобно для брендов и блогеров при налаживании официального общения со своими подписчиками.

Управление общением и технические возможности

В настоящее время функция комментариев доступна пользователям операционной системы Android, а также для десктопной и веб-версий мессенджера. Владельцы каналов могут самостоятельно включить эту возможность через настройки канала. Разработчики сообщают, что в ближайшем будущем планируется добавить функции реакции на комментарии и прикрепления к ним различных медиафайлов.

В мессенджере Max особое внимание уделяется вопросам безопасности и идентификации. Ранее пользователям, прошедшим систему «Дигитал ИД», была предоставлена возможность открывать публичные каналы. Согласно статистическим данным, в первые же сутки после запуска этой функции было зарегистрировано около 10 тысяч новых каналов.

Порядок изменения статуса канала

Еще одно важное нововведение — возможность перевода личных (привате) каналов в публичный (публик) статус. Для этого владельцам каналов необходимо выполнить следующие шаги:

Войти в настройки канала;

Перейти в раздел выбора типа канала;

Изменить тип на соответствующий и указать уникальную ссылку (линк) для канала.

Мессенджер Max, нацеленный на конкуренцию с такими гигантами, как Telegram на рынке Узбекистана, обновляется исходя из потребностей местных пользователей. Ожидается, что внедрение системы комментариев значительно повысит привлекательность платформы для местных создателей контента.