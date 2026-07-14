Bosch впервые запустила производство полупроводников в США

Немецкий технологический гигант Bosch впервые в своей истории начал производство микросхем на территории США. На новом заводе в городе Розвилл, штат Калифорния, были успешно выпущены пилотные партии полупроводников. Этот шаг имеет не только стратегическое значение для компании, но и является важным этапом в укреплении цепочек поставок на мировом рынке электроники. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В рамках проекта Bosch создала современные производственные мощности на базе предприятия ТСИ Семикондукторс, приобретенного в 2023 году. Ожидается, что завод, общая стоимость которого оценивается в 2 миллиарда долларов, выйдет на полную мощность серийного производства к концу года. По данным иксбт.ком, данная инициатива получила поддержку правительства США, выделившего государственную субсидию в размере 225 миллионов долларов в рамках программы ЧИПС Акт.

Карбид кремния: технология будущего

Основная специализация нового завода — производство микросхем на основе карбида кремния (СиК). Чипы этого типа считаются значительно более эффективными и долговечными, чем традиционные кремниевые компоненты. Их роль особенно важна в индустрии электромобилей. СиК-чипы снижают потери при передаче энергии от аккумулятора к электродвигателю, что увеличивает запас хода автомобиля на одном заряде и ускоряет процесс зарядки.

Кроме того, эти полупроводники широко используются в центрах обработки данных (дата-кентерс) и оборонной промышленности. Президент Bosch Норт Америка Пол Томас отметил, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) привело к резкому росту спроса на такие высокопроизводительные чипы.

Стратегические инвестиции и глобальные цели

Планы Bosch на рынке США не ограничиваются одним заводом. Компания намерена инвестировать в экономику страны в общей сложности 7,5 миллиарда долларов до 2031 года. Подобные крупные проекты способствуют обеспечению стабильности цепочек поставок в условиях глобальных логистических кризисов.

В настоящее время автопроизводители уделяют особое внимание локализации комплектующих. Запуск производства чипов Bosch в США позволит крупным брендам на североамериканском авторынке сократить логистические расходы и ускорить темпы производства. Это, в свою очередь, может косвенно повлиять на снижение стоимости электромобилей в ближайшем будущем.

Эта новость важна и для потребителей, так как комплектующие Bosch используются во многих популярных автомобильных брендах по всему миру, включая современные электромобили, передвигающиеся по дорогам нашей страны. Расширение глобального производства создает основу для того, чтобы технологические продукты становились более доступными и популярными.