Проблемы со ссылками Telegram: домен т.ме перестал работать в браузерах

·2·Технологии
Проблемы со ссылками Telegram: домен т.ме перестал работать в браузерах

Короткий домен т.ме, ставший многолетним символом мессенджера Telegram и используемый для перехода на каналы, группы и профили, неожиданно перестал работать в браузерах. Из-за этой проблемы пользователи сталкиваются с трудностями при переходе к контенту внутри мессенджера через веб-браузеры. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Основной причиной проблемы называют определенные ограничения, введенные оператором доменной зоны .ме. Согласно изданию «Код Дурова», именно из-за этих технических ограничений ссылки формата т.ме больше не могут выполнять функцию перенаправления в приложение Telegram через браузер, как это было ранее.

Новый домен и решения

Команда Telegram оперативно отреагировала на сложившуюся ситуацию и для решения проблемы перешла на использование домена telegram.ме. Теперь при копировании ссылки на сообщение, пост или канал внутри мессенджера приложение автоматически предоставляет новый, более длинный формат адреса telegram.ме вместо старого т.ме.

Стоит отметить, что данные изменения касаются только переходов через внешние браузеры (Google Chrome, Сафари, Мозилла и другие). В самом приложении Telegram старые ссылки формата т.ме продолжают работать без каких-либо проблем. Алгоритмы мессенджера по-прежнему распознают старые адреса и перенаправляют пользователя в нужное место.

Для пользователей из Узбекистана это изменение также имеет важное значение, поскольку в нашей стране Telegram является самым популярным средством связи и источником информации. Многие предприниматели и блогеры использовали короткие ссылки т.ме в своих рекламных материалах. Теперь то, что эти ссылки не открываются в браузере, может несколько повлиять на поток пользователей.

По мнению экспертов, подобные технические изменения могут носить временный характер или послужить стимулом для укрепления собственной доменной инфраструктуры платформы Telegram. Пока пользователям рекомендуется обновить ссылки на свои ресурсы и использовать формат telegram.ме.

TelegramИнтернетТехнологииСсылкиДомен
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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