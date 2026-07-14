Huawei захватила лидерство на рынке смартфонов Китая: Samsung и Xiaomi остались позади
Конкуренция на рынке смартфонов Китая вышла на новый уровень. Согласно последнему отчету исследовательской компании ИДК, во втором квартале текущего года компания Huawei значительно укрепила свои позиции, став крупнейшим поставщиком смартфонов в стране. Этот показатель свидетельствует об изменении баланса сил не только между местными брендами, но и мировыми гигантами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
В целом объем поставок смартфонов в Китае сократился на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 66 миллионов единиц. Это падение наблюдается пятый квартал подряд. По мнению экспертов, такая негативная тенденция вызвана ростом цен на чипы памяти и другие комплектующие, что, в свою очередь, повлияло на стоимость конечного продукта.
Huawei и Apple продолжают растиНа фоне общего спада на рынке компании Huawei и Apple продемонстрировали впечатляющие результаты. Huawei увеличила объем поставок на 19,4 процента, заняв первое место с долей рынка 22,6 процента. Для компании, восстанавливающей свою технологическую независимость после санкций США, это считается большой победой. Apple с ростом в 24,4 процента заняла долю в 18,1 процента и расположилась на второй строчке рейтинга.
Интересно, что Samsung, один из крупнейших производителей смартфонов в мире, не вошел в пятерку лидеров китайского рынка. Южнокорейский гигант продолжает испытывать сильное давление со стороны местных брендов в этом регионе. Несмотря на то, что Samsung занимает лидирующие позиции на рынке Узбекистана, в Китае пользователи предпочитают свои национальные бренды или устройства iPhone премиального сегмента.
Падение Xiaomi и других брендовДля других крупных производителей квартал оказался не столь успешным. Хотя компания Xiaomi заняла пятое место, объем ее поставок сократился на 21,7 процента. Также зафиксировано падение у брендов Oppo и Vivo на 9,7 и 11,4 процента соответственно. Эта ситуация объясняется тем, что бренды были вынуждены пересмотреть свою ценовую политику.
Основными причинами роста цен на смартфоны называются следующие факторы:
- Резкое повышение себестоимости микросхем и модулей памяти;
- Отказ производителей от бюджетных моделей и смещение фокуса на средний и премиальный сегменты;
- Увеличение потребителями сроков обновления своих устройств.
Аналитики ИДК отмечают, что многие производители на базе Android были вынуждены сократить выпуск дешевых моделей из-за подорожания комплектующих. Это снизило интерес экономных покупателей к приобретению новых смартфонов. Данные изменения на рынке Китая могут косвенно повлиять на мировой рынок технологий, включая цены на гаджеты в Узбекистане, так как большинство технологических инноваций и ценовых трендов формируются именно в этом регионе.
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