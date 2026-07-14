Huawei представила новые флагманы Пура 90с Pro Max и Пура 90с Pro 5Г

Китайский технологический гигант Huawei официально анонсировал свои новые флагманские смартфоны — Пура 90с Pro Max и Пура 90с Pro 5Г. Сразу после глобальной презентации были представлены высококачественные изображения и технические характеристики устройств. Эти новые модели призваны укрепить лидерство бренда в области мобильной фотографии и дизайна. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, новые флагманы пока доступны для предварительного заказа на рынке Малайзии. Вскоре ожидается появление этих устройств на рынках Ближнего Востока и Европы, включая такие регионы, как Узбекистан. Серия Пура является премиальной линейкой, объединяющей самые передовые технологии компании Huawei.

Пура 90с Pro Max: Максимальная мощность и профессиональная камера

Пура 90с Pro Max, топовая модель линейки, оснащена 6,9-дюймовым OLED ЛТПО дисплеем. Адаптивная частота обновления экрана варьируется от 1 до 120 Hz, что обеспечивает энергоэффективность. Корпус защищен от пыли и влаги по стандартам ИП68 и ИП69, что гарантирует долговечность устройства даже в экстремальных условиях.

Основная камера смартфона включает 50-мегапиксельный сенсор с переменной диафрагмой ф/1.4–ф/4.0. Самой примечательной особенностью является 200-мегапиксельный перископический модуль, обладающий 4-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 mAh, поддерживающий проводную зарядку мощностью 100 В и беспроводную мощностью 80 В.

Пура 90с Pro 5Г: Компактность и яркие цвета

Модель Пура 90с Pro 5Г более компактна и оснащена 6,6-дюймовым OLED дисплеем. Камера также находится на высоком уровне: она состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора, 12,5-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля и 50-мегапиксельной телекамеры со 100-кратным цифровым зумом. Эта модель также получила аккумулятор на 6000 mAh, однако скорость проводной зарядки составляет 66 В, а беспроводной — 50 В.

В этот раз Huawei уделила особое внимание дизайну, предложив пользователям уникальную и яркую палитру цветов. Новые смартфоны будут доступны в следующих расцветках:

Гуава Сода — яркий и необычный розовый;

Коконут Вхите — классический белый;

Оранге Сода — энергичный оранжевый;

Мулберрй Блак — строгий черный.

Ожидается, что эти новинки еще больше укрепят позиции Huawei в премиальном сегменте. Особенно по части возможностей камеры и емкости аккумулятора серия Пура 90с может создать серьезную конкуренцию на рынке. Велика вероятность, что данные флагманы вскоре появятся в официальных магазинах и для пользователей в Узбекистане.