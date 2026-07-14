Новинка в мире гаджетов: компактный смартфон БлуеФокс Аура А1 готов к производству

·28·Технологии
Новинка в мире гаджетов: компактный смартфон БлуеФокс Аура А1 готов к производству

В то время как рынок современных смартфонов переполнен устройствами с большими экранами, компания БлуеФокс представила неожиданную новинку для любителей компактности. Компания официально объявила, что модель БлуеФокс Аура А1 с 4,7-дюймовым экраном перешла на финальную стадию перед серийным производством. Ожидается, что этот гаджет займет свое место на рынке благодаря своим миниатюрным размерам и современным техническим возможностям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, размеры устройства составляют 117 кс 54,6 мм, что делает его очень удобным для управления одной рукой. Смартфон оснащен ЛКД-дисплеем производства компании Тианма с разрешением 1600 кс 720 пикселей. Примечательно, что экран поддерживает частоту обновления 90 Hz и имеет яркость 600 нит, что является высоким показателем для компактного устройства.

Технические возможности и особенности дизайна

БлуеФокс Аура А1 не оставит пользователей равнодушными и своим внешним видом. Устройство имеет прочную металлическую рамку и заднюю панель из матового стекла АГ. Для безопасности сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса. Также в смартфоне имеется инфракрасный порт для управления бытовой техникой, что создает дополнительное удобство при управлении кондиционерами и телевизорами на таких рынках, как Узбекистан.

Что касается камеры, основной модуль состоит из 64-мегапиксельного датчика ОВ64Б40. На передней панели мы видим 16-мегапиксельную селфи-камеру. Установка камеры высокого разрешения в такой маленький корпус — редкое явление в сегменте компактных смартфонов. Устройство работает на базе процессора MediaTek Г100, а система памяти основана на стандартах ЛПДДР4Кс и UFS 2.2.

Программное обеспечение и питание

Одной из самых удивительных особенностей смартфона является его ориентированность на будущее. Производители планируют выпустить модель БлуеФокс Аура А1 под управлением операционной системы Android 16. Это обеспечит актуальность устройства в течение длительного времени. Также имеется модуль NFC для бесконтактных платежей.

Энергоснабжение и другие функции устройства включают:

  • аккумулятор емкостью 3500 mAh;
  • систему быстрой зарядки мощностью 18 В;
  • инфракрасный излучатель и NFC;
  • современный порт USB Тйпе-К.
Хотя точная дата выхода смартфона в продажу и его цена пока не разглашаются, эксперты считают его достойной альтернативой для пользователей, скучающих по серии iPhone mini. БлуеФокс Аура А1 благодаря своей эргономике и функциональности может задать новый тренд в мире смартфонов.

BlueFoxСмартфонAndroid 16ТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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