Volkswagen планирует собирать в Германии электромобили, разработанные в Китае

·5·Авто
Volkswagen планирует собирать в Германии электромобили, разработанные в Китае

Немецкий концерн Volkswagen находится на пороге революционного поворота в своей производственной стратегии. Компания изучает возможность сборки на заводах в Германии электромобилей нового поколения, разработанных специально для китайского рынка. Этот шаг направлен не только на эффективное использование мощностей европейских заводов, но и на достойную конкуренцию с китайскими брендами, позиции которых в регионе становятся всё сильнее. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

В настоящее время Volkswagen сталкивается с серьезными проблемами на своей исторической родине, такими как падение объемов продаж и снижение прибыли. По данным издания Autocar, штаб-квартира компании в Вольфсбурге рассматривает возможность включения в европейскую линейку моделей серии Унйкс, созданных в сотрудничестве с китайской компанией Xpeng. Если этот план будет утвержден, это станет уникальным случаем в истории автомобильной промышленности: обычно немецкие технологии экспортировались в Китай, а теперь может наблюдаться обратный процесс.

Новые модели и технологическое превосходство

Основным кандидатом на производство считается седан ИД Унйкс 07. Эта модель является первым автомобилем, построенным на новой платформе Volkswagen — Чина Электрикал Арчитектуре (КЭА). Седан длиной 4881 мм по своим техническим характеристикам способен конкурировать с такими сильными соперниками, как Tesla Model 3. Также в списке значится кроссовер ИД Унйкс 08, который, как ожидается, заменит популярную в свое время модель Туарег.

Третья и самая роскошная модель — ИД Унйкс 09 длиной 5081 мм, предназначенная для премиального сегмента. Эти электромобили оснащены литий-железо-фосфатными аккумуляторами от компании КАТЛ, а также системами помощи водителю на базе искусственного интеллекта, разработанными специально для китайского рынка. Именно эти технологии могут укрепить позиции бренда Volkswagen на европейском рынке.

Экономическая необходимость и перспективы на будущее

Для Volkswagen этот проект — не просто новая линейка моделей, а стратегия экономического выживания. Федеральная земля Нижняя Саксония (второй по величине акционер концерна) поддерживает эту инициативу. Это позволит загрузить простаивающие мощности немецких заводов и сохранить тысячи рабочих мест. Низкая себестоимость и технологичность моделей, разработанных в Китае, могут обеспечить ценовое преимущество на европейском рынке.

По мнению экспертов, данная стратегия Volkswagen означает изменение баланса сил на мировом автомобильном рынке. Теперь западные производители вынуждены не только бороться за китайский рынок, но и защищаться у себя дома с помощью разработок, созданных в Китае. Хотя окончательное решение еще не принято, программа Унйкс определенно станет центральным элементом в восстановлении конкурентоспособности бренда.

VolkswagenЭлектромобилиАвтопромКитайГермания
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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