Бывший инженер SpaceX хочет совершить революцию в космической индустрии: проект Сенра привлек 65 млн долларов

·34·Технологии
Бывший инженер SpaceX хочет совершить революцию в космической индустрии: проект Сенра привлек 65 млн долларов

Стартап Сенра, основанный бывшим инженером SpaceX Джорданом Блэком, привлек 65 миллионов долларов инвестиций для модернизации производства систем электропроводки для ракет и самолетов. Проект направлен на цифровизацию сложных кабельных систем (вире харнессес), которые десятилетиями оставались неизменными и до сих пор собираются вручную. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Система электропроводки — это своего рода «нервная система», соединяющая все электронные компоненты ракеты, самолета, автомобиля или спутника. Как отмечает издание TechCrunch, эта отрасль до сих пор находится на уровне технологий времен «холодной войны». В настоящее время кабели для космических кораблей в основном собираются вручную опытными мастерами на деревянных столах.

Когда Джордан Блэк работал в SpaceX над масштабированием процесса производства ракеты Starship, он понял, что именно системы проводки являются главным препятствием. По его словам, на многих заводах по всему миру процессы не автоматизированы, что повышает риск ошибок. Чтобы заполнить этот пробел, стартап Сенра разработал специальную программную платформу под названием Амп.

Контроль качества и цифровые двойники

Новая технология оцифровывает каждый этап производства. Создавая «цифровой двойник», система направляет технических специалистов и контролирует расход материалов. Это критически важно в условиях космической индустрии, где даже малейшая ошибка может привести к катастрофе.

Например, в 2023 году на космическом корабле Старлинер компании Boeing было обнаружено, что система проводки обмотана легковоспламеняющейся лентой. Эта ошибка заставила остановить весь проект и переустанавливать все кабели, в результате чего компания понесла убытки в миллионы долларов. Автоматизированное программное обеспечение, предлагаемое Сенра, призвано свести к нулю подобные ошибки, связанные с человеческим фактором.

В инвестиционном раунде приняли участие такие крупные венчурные фонды, как Ловеркарбон, Интерлагос, Секуоиа Капитал и Andreessen Horowitz. Средства будут направлены на расширение производственных мощностей и выполнение заказов для оборонной промышленности. В настоящее время среди клиентов компании — производители подводных лодок, спутников и наземной военной техники.

Принцип Илона Маска: автоматизация — последний этап

В своей работе Джордан Блэк придерживается принципа основателя SpaceX Илона Маска: «автоматизация должна быть последним этапом». Сначала необходимо стандартизировать процессы и создать прочный фундамент, и только потом можно привлекать роботов. Пока что роботы не обладают такой же ловкостью при работе с тонкими проводами, как человеческие руки.

Компания Сенра уделяет внимание не только технологиям, но и подготовке кадров. Они запустили единственную в США учебную программу по системам проводки с федеральной сертификацией. Это гарантирует поставку высококачественной продукции для космической и оборонной отраслей.

Успех этого проекта поможет снизить стоимость космических полетов и увеличить скорость сборки техники. Если раньше крупные ракеты производились по несколько штук в год, то с новым подходом появляется возможность довести этот показатель до сотен единиц.

SpaceXSenraТехнологииКосмосСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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