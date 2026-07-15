Yandex открывает свое первое городское пространство: Сочетание технологий и культуры

Российский технологический гигант Yandex в ноябре представит свой первый многофункциональный городской проект — «Yandex 01». Пространство, которое откроется в галерее «Чкалов» на площади Курского вокзала в Москве, станет крупным центром, объединяющим экосистему компании в офлайн-формате. Проект, занимающий более 10 тысяч квадратных метров, послужит не только технологической выставкой, но и культурно-образовательной платформой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках проекта для посетителей будет внедрена система персональных рекомендаций на базе AI. Эта система поможет составлять индивидуальное расписание мероприятий и прокладывать маршруты по пространству, исходя из интересов гостей. Примечательно, что алгоритмы способны анализировать предпочтения даже тех пользователей, которые ранее не пользовались сервисами Yandex.

Технологии и развлекательные зоны

«Yandex 01» расположен на трех этажах, где свои зоны получат самые популярные бренды компании. В частности, здесь будут организованы специальные площадки таких платформ, как Yandex Музыка, Кинопоиск и Yandex Афиша. Также будут работать шоурумы, где посетители смогут поближе познакомиться с умным помощником Алиса и другими технологиями умного дома.

Внутри пространства откроются магазин товаров под брендом Yandex Фабрика, интерактивная зона Yandex Го, а также впервые — магазин сообщества читателей «Смысловая 226». В составе книжного магазина запланированы кофейня и лекторий. Это сделает пространство местом не только для получения знаний, но и для отдыха любителей технологий.

Гибкая архитектура и мероприятия

Архитектура проекта основана на принципе трансформируемости. Внутренняя структура здания может выполнять разные функции в зависимости от времени суток. Например, залы, где утром проводятся лекции и образовательные семинары, вечером адаптируются под концерты или кинопоказы. Ожидается, что большинство мероприятий будут бесплатными, что обеспечит популярность площадки.

Проект, разработанный архитектором Алексеем Капитановым и бюро Вокс Арчитектс, демонстрирует, какой должна быть роль технологических компаний в современной городской среде. Команда под руководством Анастасии Тарасовой стремится превратить это пространство не просто в офис или магазин, а в центр живого общения.

Эта новость наверняка будет интересна и пользователям из Узбекистана. Учитывая, что экосистема Yandex активно развивается в нашей стране, особенно в сфере транспорта и доставки, не исключено, что в будущем подобные многофункциональные центры могут появиться и в таких крупных городах, как Ташкент. А пока этот проект станет крупнейшим офлайн-экспериментом компании.