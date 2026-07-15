В Узбекистан снова возвращается 46-градусная жара

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В Узбекистан снова возвращается 46-градусная жара

В Узбекистане 16 июля сохранится аномально жаркая погода. По данным «Узгидромета», в отдельных регионах ожидается повышение температуры воздуха до 46 градусов.

Согласно прогнозу, по республике ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода. Осадков не предвидится. Лишь в отдельных районах возможно усиление ветра с пыльными бурями.

Самая высокая температура ожидается в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. В этих регионах днем воздух прогреется до 41–46 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области днем прогнозируется 40–45 градусов тепла, а в Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях — около 38–43 градусов.

В областях Ферганской долины также осадков не ожидается. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях дневная температура воздуха поднимется до 38–43 градусов.

В столице, городе Ташкенте, будет небольшая облачность. Ожидается, что днем температура составит 40–42 градуса, ночью — около 26–28 градусов.

В горных районах будет относительно прохладно: днем 30–35 градусов, ночью 15–20 градусов.

Синоптики отмечают, что 15–17 июля на территорию Узбекистана продолжится вынос очень жарких воздушных масс с юга. В связи с этим на большей части республики температура воздуха может подняться до 41–43 градусов, а в северных, южных и пустынных районах — до 44–46 градусов.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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