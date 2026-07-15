Неожиданный финал: Трамп после трехлетнего спора выплатил писательнице 5 млн долларов

Спустя три года после того, как суд признал президента США Дональда Трампа виновным, он наконец выплатил писательнице и журналистке Элизабет Джин Кэрролл более 5 миллионов долларов, назначенных по делу о сексуальном насилии и клевете.

Zamin.уз, опираясь на данные международных СМИ, представляет последние подробности этого громкого судебного процесса.

Как были переведены деньги?

По сообщению агентства Reuters, несмотря на резкие возражения и протесты главы Белого дома, окружной судья разрешил перевод средств со специального счета, находившегося под судебным контролем. После этого крупная сумма поступила на счет юридической фирмы потерпевшей.

Напомним, что в 2023 году коллегия присяжных признала, что хотя вина Дональда Трампа в изнасиловании Кэрролл в магазине одежды Бергдорф Гудман на Манхэттене в 1996 году не была полностью доказана, суд счел Трампа виновным в сексуальном домогательстве и клевете, обязав его выплатить 5 миллионов долларов в качестве компенсации.

Иски против Трампа и финансовые потери

Это дело на 5 миллионов долларов — не единственная победа Джин Кэрролл над Трампом. Впоследствии писательница добилась успеха и в других гражданских исках против бывшего президента.

Судебные процессы и иски Финансовый результат (сумма) Дело о сексуальном домогательстве и клевете (2023 год) Более 5 миллионов долларов (выплачено) Победа по последующим гражданским искам 88,3 миллиона долларов

Реакция сторон: «Ложь» и «планы на благотворительность»

Дональд Трамп с самого начала категорически отрицал эти обвинения. Он назвал заявления Кэрролл абсолютной ложью и подчеркнул, что вообще не был с ней знаком.

По мнению Трампа, писательница выдумала эту историю, чтобы увеличить продажи своей новой книги и привлечь внимание общественности. Он также высмеял это дело, назвав его «использованием оружия и правовой войной», организованной его политическими оппонентами.

В свою очередь, Элизабет Джин Кэрролл сообщила, что полученные средства она в первую очередь положит на свой пенсионный счет. Она также отметила, что в будущем может направить часть этих денег на благотворительные цели.