Ростек увеличит производство промышленных роботов более чем в 10 раз к 2030 году

Российская государственная корпорация «Ростех» объявила о масштабном стратегическом плане по автоматизации промышленных отраслей страны. Как сообщил глава корпорации Сергей Чемезов, к 2030 году планируется наладить выпуск 6 тысяч промышленных роботов в год. Этот показатель почти в 11 раз превышает текущие производственные мощности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время предприятия «Ростеха» поставляют в среднем до 550 промышленных роботов в год. Возможности существующей технологической базы пока рассчитаны именно на такой объем продукции. Однако в ближайшие годы планируется занять лидирующие позиции на рынке робототехники за счет масштабной модернизации и масштабирования производственных мощностей.

Сферы применения и возможности роботов

Эти автоматизированные системы призваны облегчить человеческий труд в различных сложных промышленных процессах. Как пишет издание иксбт.ком, роботы предназначены для выполнения следующих операций:

Сварка и металлообработка;

Техническое обслуживание станков;

Нанесение клея и герметиков;

Сборка и завинчивание комплектующих;

Укладка готовой продукции и контроль качества.

Стоит отметить, что, несмотря на полную автономность этих роботов, для их стабильной работы требуются контроль оператора, настройка и периодическое техническое обслуживание. Это означает новый этап сотрудничества человека и машины в производстве.

Локализация и технологический суверенитет

На сегодняшний день уровень локализации данных роботов составляет 75 процентов. Российские специалисты самостоятельно разрабатывают конструкцию роботов и к настоящему времени уже успели зарегистрировать восемь важных патентов. Также электроника и программное обеспечение, необходимые для автоматизированных систем, создаются местными разработчиками.

Пока основная часть произведенных роботов проходит испытания и эксплуатируется на предприятиях в составе «Ростеха». Тем не менее, несколько устройств уже были поставлены таким крупным промышленным гигантам, как РЖД и «Группа ГАЗ». Ожидается, что в будущем другие частные и государственные предприятия также проявят большой интерес к этим технологиям.

В промышленности Узбекистана в последние годы также наблюдается активизация процессов роботизации. Особенно высок спрос на зарубежные технологии в автомобилестроении и текстильной отрасли. Шаги России в этом направлении могут создать основу для появления конкурентоспособных и относительно недорогих промышленных решений на региональном рынке.