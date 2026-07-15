Ростек увеличит производство промышленных роботов более чем в 10 раз к 2030 году
Российская государственная корпорация «Ростех» объявила о масштабном стратегическом плане по автоматизации промышленных отраслей страны. Как сообщил глава корпорации Сергей Чемезов, к 2030 году планируется наладить выпуск 6 тысяч промышленных роботов в год. Этот показатель почти в 11 раз превышает текущие производственные мощности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
В настоящее время предприятия «Ростеха» поставляют в среднем до 550 промышленных роботов в год. Возможности существующей технологической базы пока рассчитаны именно на такой объем продукции. Однако в ближайшие годы планируется занять лидирующие позиции на рынке робототехники за счет масштабной модернизации и масштабирования производственных мощностей.
Сферы применения и возможности роботовЭти автоматизированные системы призваны облегчить человеческий труд в различных сложных промышленных процессах. Как пишет издание иксбт.ком, роботы предназначены для выполнения следующих операций:
- Сварка и металлообработка;
- Техническое обслуживание станков;
- Нанесение клея и герметиков;
- Сборка и завинчивание комплектующих;
- Укладка готовой продукции и контроль качества.
Локализация и технологический суверенитетНа сегодняшний день уровень локализации данных роботов составляет 75 процентов. Российские специалисты самостоятельно разрабатывают конструкцию роботов и к настоящему времени уже успели зарегистрировать восемь важных патентов. Также электроника и программное обеспечение, необходимые для автоматизированных систем, создаются местными разработчиками.
Пока основная часть произведенных роботов проходит испытания и эксплуатируется на предприятиях в составе «Ростеха». Тем не менее, несколько устройств уже были поставлены таким крупным промышленным гигантам, как РЖД и «Группа ГАЗ». Ожидается, что в будущем другие частные и государственные предприятия также проявят большой интерес к этим технологиям.
В промышленности Узбекистана в последние годы также наблюдается активизация процессов роботизации. Особенно высок спрос на зарубежные технологии в автомобилестроении и текстильной отрасли. Шаги России в этом направлении могут создать основу для появления конкурентоспособных и относительно недорогих промышленных решений на региональном рынке.
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