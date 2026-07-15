Новый этап в исламских финансах: Центральный банк создал новый совет

Фото: Центральный банк

В Узбекистане сделан важный шаг по регулированию системы исламских финансов. При Центральном банке создан Совет по исламским финансам, который будет заниматься координацией деятельности банков, микрофинансовых организаций и других участников отрасли.

Зачем нужен новый совет?

Исламские финансы отличаются от обычных банковских услуг. В них вопросы договоров, привлечения средств, финансирования и распределения рисков регулируются на основе особых правил.

По этой причине отрасль требует регулирования не только общими банковскими правилами, но и через специальные стандарты и разъяснения.

Вновь созданный совет будет выполнять именно эту задачу: координировать деятельность по исламским финансам банков, оказывающих исламские банковские услуги, микрофинансовых организаций, Агентства по гарантированию вкладов и других организаций, находящихся под надзором Центрального банка.

Кто входит в состав совета?

Совет состоит из 5 членов. В его состав включены специалисты по исламскому праву и технический эксперт.

Должность ФИО Председатель совета Саиджамол Масайитов Заместитель председателя Мухаммадаюбхон Хомидов Член совета Хикматилла Тоштемиров Член совета Абдуллатиф Турсунов Технический эксперт Ахроржон Садуллаев

Появление такой структуры в системе Центрального банка считается важным шагом в институциональном регулировании рынка исламских финансовых услуг.

Какие задачи он выполняет?

Законодательством установлено, что Совет по исламским финансам при Центральном банке должен разрабатывать стандарты исламских финансов, содействовать Центральному банку в подготовке проектов нормативно-правовых актов, а также давать разъяснения и заключения по спорным вопросам.

На практике этот совет будет работать по следующим направлениям:

• разработка проектов стандартов исламских финансов;

• гармонизация международных стандартов с местными условиями;

• предоставление рекомендаций Центральному банку по регулированию и надзору;

• оказание методической поддержки банкам и микрофинансовым организациям;

• подготовка разъяснений по спорным вопросам;

• участие в разработке проектов нормативно-правовых актов.

Проще говоря, совет будет участвовать в формировании «дорожной карты» и критериев контроля для рынка исламских финансов.

Что это означает для банков?

Для банков, желающих внедрить исламские финансовые услуги, теперь важное значение приобретают единый подход и стандарты.

Например, если банк хочет предложить продукт исламского финансирования, его договор, расчеты, модель рисков и система внутреннего контроля должны соответствовать установленным стандартам.

Это важно и для клиентов. Поскольку предотвращается появление на рынке различных и непонятных продуктов под названием «исламские финансы».

Микрофинансовые организации также в центре внимания

Ранее Центральный банк также определил порядок оказания услуг исламского финансирования микрофинансовыми организациями. В нем отмечено, что микрофинансовые организации должны вести отдельный учет по деятельности, связанной с исламскими финансовыми услугами.

Это требование очень важно. Поскольку традиционные финансовые услуги и операции исламских финансов не должны смешиваться внутри одной организации.

Новый совет будет служить именно для предоставления рекомендаций, методического руководства и обеспечения соответствия банков и микрофинансовых организаций в этих процессах.

Связь с международными стандартами

Также предусмотрено, что совет будет участвовать в заседаниях AAOIFI от имени Центрального банка. AAOIFI — одна из важных международных организаций для исламских финансовых институтов в области бухгалтерского учета, аудита и стандартов.

Это означает, что правила исламских финансов в Узбекистане будут формироваться не только с учетом внутреннего подхода, но и в гармонии с международным опытом и стандартами.

Для рынка это серьезный сигнал: направление исламских финансов развивается не в качестве эксперимента, а системно.

Какие изменения могут произойти для клиентов?

Для населения и предпринимателей это решение в будущем может открыть путь к появлению новых финансовых продуктов.

Если услуги исламского финансирования будут правильно налажены, клиенты получат альтернативные варианты традиционным кредитным продуктам.

Это может быть интересно, особенно для той части населения и предпринимателей, которые не хотят пользоваться процентными кредитами.

Самый важный вопрос — доверие

Одним из основных факторов в исламских финансах является доверие. Клиент должен быть уверен, что продукт, предлагаемый банком или микрофинансовой организацией, действительно соответствует установленным стандартам.

Создание совета направлено на укрепление этого доверия на институциональном уровне.

Здесь вопрос не только в новых продуктах. Речь идет о создании на финансовом рынке атмосферы прозрачности, понятных правил и ответственного контроля.

Новая страница на финансовом рынке Узбекистана

Создание Совета по исламским финансам при Центральном банке показывает, что в Узбекистане формируется инфраструктура исламских финансов.

Теперь главная задача — не оставлять стандарты на бумаге, а правильно использовать их на практике. Если будут созданы четкие, понятные и надежные механизмы для банков, микрофинансовых организаций и клиентов, это направление может занять важное место на финансовом рынке.

Как вы считаете, насколько высоким будет спрос на услуги исламского финансирования в Узбекистане?