Stripe и Адвент планируют приобрести платежную систему PayPal за 53,4 миллиарда долларов

·2·Технологии
Stripe и Адвент планируют приобрести платежную систему PayPal за 53,4 миллиарда долларов

На рынке цифровых платежей ожидается крупная сделка. Компания Stripe и частная инвестиционная фирма Адвент Интернатионал подали официальное предложение о покупке гиганта электронных платежей PayPal. Эта сделка, оцениваемая примерно в 53,4 миллиарда долларов, может стать одним из крупнейших событий в сфере финансовых технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным агентства Reuters, предложение было представлено в начале текущего месяца и подкреплено финансовой поддержкой банков на сумму около 50 миллиардов долларов. Согласно плану, Stripe и Адвент Интернатионал намерены разделить акции PayPal в равных долях (50/50). Это не первая попытка Stripe приобрести своего конкурента.

В феврале текущего года уже появлялась информация о том, что Stripe ведет предварительные переговоры с PayPal, однако тогда процесс не дошел до стадии официального предложения. Теперь же стороны перешли к действиям с конкретными цифрами и финансовыми источниками. Если эта сделка будет успешно завершена, две крупнейшие платежные системы мирового рынка объединятся.

Соотношение сил на рынке

В настоящее время PayPal насчитывает более 440 миллионов активных пользователей по всему миру, и ожидается, что в течение 2025 года объем транзакций составит 1,8 триллиона долларов. В свою очередь, Stripe также демонстрирует высокие показатели: объем платежей, проходящих через компанию, достигает 1,9 триллиона долларов. Примечательно, что рыночная стоимость Stripe в текущем году выросла до 159 миллиардов долларов.

Эта потенциальная сделка пришлась на сложный и переломный период для PayPal. После вступления в должность в марте новый генеральный директор компании Энрикуе Лорес предупредил о снижении финансовых показателей. В настоящее время компания пытается выйти из кризиса путем сокращения расходов на 1,5 миллиарда долларов и уменьшения штата сотрудников на 20 процентов.

Эта новость важна и для пользователей и предпринимателей из Узбекистана. Хотя PayPal долгое время не работает в нашем регионе в полноценном функциональном режиме, объединение со Stripe может изменить глобальную платежную инфраструктуру. Не исключено, что в будущем это создаст основу для прихода новых и более гибких финансовых решений на рынки Центральной Азии.

На данный момент представители PayPal, Stripe и Адвент Интернатионал воздерживаются от официальных комментариев по поводу этих сообщений. Эксперты полагают, что столь масштабная сделка может вызвать серьезные проверки со стороны антимонопольных органов, поскольку объединение двух гигантов окажет резкое влияние на конкурентную среду.

StripePayPalAdvent InternationalФинтехТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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