Honor готовится представить первый в мире смартфон с роботизированной камерой

·36·Технологии
Honor готовится представить первый в мире смартфон с роботизированной камерой

Китайская компания Honor завершает работу над новым флагманом — Honor Робот Фоне, который должен произвести революцию на рынке мобильных устройств. Устройство успешно прошло сертификацию китайского регулятора 3К, благодаря чему стали известны первые официальные данные о его технических возможностях. Главная особенность смартфона заключается в подвижном, роботизированном модуле камеры — технология, не имеющая аналогов на мировом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Согласно сертификационным документам, устройство с номером модели АФ-АН00 поддерживает систему сверхбыстрой зарядки мощностью 120 В. Это позволяет пользователям полностью зарядить смартфон за считанные минуты. Как сообщает издание иксбт.ком, официальная премьера нового флагмана запланирована на август этого года.

Роботизированная камера и возможности AI

Самая примечательная деталь Honor Робот Фоне — это модуль камеры с трехосевой системой стабилизации, способный перемещаться с четырьмя степенями свободы (4ДоФ). Эта система позволяет камере самостоятельно поворачиваться, наклоняться и выдвигаться вперед. С помощью алгоритмов AI камера может автоматически отслеживать объекты и выполнять функции панорамной съемки (ПТЗ).

Также инсайдеры делятся интересными подробностями об оптических возможностях устройства. Предполагается, что Honor Робот Фоне станет первым смартфоном в истории компании, оснащенным двумя сенсорами по 200 Мп. Над качеством цветопередачи и кинематографическими эффектами велась работа в сотрудничестве со специалистами известного бренда ARRI.

Высокая производительность и процессор нового поколения

В качестве «сердца» смартфона выбрана новейшая платформа Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 5. Этот чип, созданный по 3 нм техпроцессу, значительно эффективнее предыдущего поколения. В частности, новый процессор повышает производительность на 20 процентов, а скорость обработки задач AI — на 37 процентов.

  • Энергоэффективность улучшена на 35 процентов;
  • Значительно возросла скорость обработки графики;
  • Доступна возможность редактирования изображений в реальном времени с помощью AI.
Ожидается, что эти технологические новинки еще больше укрепят позиции бренда Honor не только на рынке Узбекистана, но и во всем мире. Роботизированная система камеры откроет новые горизонты, особенно для пользователей, занимающихся мобильной фотографией и видеоблогингом. Хотя точная цена и дата выхода на международные рынки пока не разглашаются, августовская презентация прояснит все вопросы.

HonorСмартфонТехнологииРоботизированная КамераSnapdragon
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Платформа Вхатнот приобрела стартап Шапед: АИ-революция в лайв-шоппингеПлатформа Вхатнот приобрела стартап Шапед: АИ-революция в лайв-шоппингеСегодня, 22:22ИИ-сервис Suno обвиняют в краже данных с YouTube и других платформИИ-сервис Suno обвиняют в краже данных с YouTube и других платформСегодня, 22:21Microsoft устранила рекордное количество уязвимостей: на помощь пришел ИИMicrosoft устранила рекордное количество уязвимостей: на помощь пришел ИИСегодня, 21:59Realme представила смартфон Нарзо 100кс 5Г с рекордным аккумулятором 8000 мАчRealme представила смартфон Нарзо 100кс 5Г с рекордным аккумулятором 8000 мАчСегодня, 21:55Apple запускает свой ИИ на китайском рынке: партнерство с АлибабаApple запускает свой ИИ на китайском рынке: партнерство с АлибабаСегодня, 21:30Ростек увеличит производство промышленных роботов более чем в 10 раз к 2030 годуРостек увеличит производство промышленных роботов более чем в 10 раз к 2030 годуСегодня, 20:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли