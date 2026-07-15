Honor готовится представить первый в мире смартфон с роботизированной камерой

Китайская компания Honor завершает работу над новым флагманом — Honor Робот Фоне, который должен произвести революцию на рынке мобильных устройств. Устройство успешно прошло сертификацию китайского регулятора 3К, благодаря чему стали известны первые официальные данные о его технических возможностях. Главная особенность смартфона заключается в подвижном, роботизированном модуле камеры — технология, не имеющая аналогов на мировом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Согласно сертификационным документам, устройство с номером модели АФ-АН00 поддерживает систему сверхбыстрой зарядки мощностью 120 В. Это позволяет пользователям полностью зарядить смартфон за считанные минуты. Как сообщает издание иксбт.ком, официальная премьера нового флагмана запланирована на август этого года.

Роботизированная камера и возможности AI

Самая примечательная деталь Honor Робот Фоне — это модуль камеры с трехосевой системой стабилизации, способный перемещаться с четырьмя степенями свободы (4ДоФ). Эта система позволяет камере самостоятельно поворачиваться, наклоняться и выдвигаться вперед. С помощью алгоритмов AI камера может автоматически отслеживать объекты и выполнять функции панорамной съемки (ПТЗ).

Также инсайдеры делятся интересными подробностями об оптических возможностях устройства. Предполагается, что Honor Робот Фоне станет первым смартфоном в истории компании, оснащенным двумя сенсорами по 200 Мп. Над качеством цветопередачи и кинематографическими эффектами велась работа в сотрудничестве со специалистами известного бренда ARRI.

Высокая производительность и процессор нового поколения

В качестве «сердца» смартфона выбрана новейшая платформа Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 5. Этот чип, созданный по 3 нм техпроцессу, значительно эффективнее предыдущего поколения. В частности, новый процессор повышает производительность на 20 процентов, а скорость обработки задач AI — на 37 процентов.

Энергоэффективность улучшена на 35 процентов;

Значительно возросла скорость обработки графики;

Доступна возможность редактирования изображений в реальном времени с помощью AI.

Ожидается, что эти технологические новинки еще больше укрепят позиции бренда Honor не только на рынке Узбекистана, но и во всем мире. Роботизированная система камеры откроет новые горизонты, особенно для пользователей, занимающихся мобильной фотографией и видеоблогингом. Хотя точная цена и дата выхода на международные рынки пока не разглашаются, августовская презентация прояснит все вопросы.