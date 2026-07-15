Эмилиано Мартинес вступил в конфликт с Астон Виллой: вратарь хочет перейти в Ювентус

Основной вратарь сборной Аргентины и клуба Астон Вилла Эмилиано Мартинес принял решение совершить крутой поворот в своей карьере. Чемпион мира недоволен ситуацией в английском клубе и начал борьбу за переход в итальянский Ювентус в летнее трансферное окно. Это решение было принято на фоне охлаждения отношений между руководством бирмингемского клуба и футболистом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Ла Gazzetta делло Sport, отношения между голкипером, известным по прозвищу «Дибу», и Астон Виллой достигли точки разрыва. Несмотря на то, что клуб открыто заявил, что не собирается продавать свою звезду, эта позиция не устроила Мартинеса. Через своих агентов футболист дал понять, что не намерен оставаться на Вилла Парк и готов оказать любое давление, чтобы присоединиться к туринскому гранду.

Интерес туринцев и трансферная стоимость

Ювентус внимательно следит за событиями вокруг аргентинского голкипера. «Бьянконери» давно проявляют интерес к опыту и менталитету победителя Мартинеса. Они считают 31-летнего вратаря наиболее подходящим кандидатом для Альянц Стэдиум. В то же время туринский клуб рассматривает кандидатуру Гульельмо Викарио в качестве запасного варианта.

Интересен тот факт, что Астон Вилла установила цену в 12 миллионов евро за своего основного вратаря. Хотя клуб называет его неотъемлемой частью команды, столь относительно низкая цена свидетельствует о том, что руководство готово к переговорам при поступлении достойного предложения. Это, в свою очередь, может стать отличной возможностью для Ювентуса.

Конфликтное прошлое и новый вызов

Конфликты между Мартинесом и Астон Виллой наблюдаются не впервые. Ранее, по окончании сезона 2024-2025, вратарь уже пытался покинуть команду и даже успел попрощаться с болельщиками. Тогда, после того как переход в Манчестер Юнайтед не состоялся, он был вынужден остаться в команде, однако его отношения с тренером Унаи Эмери несколько охладели.

В прошлом сезоне Эмилиано Мартинес провел 44 матча во всех турнирах, внеся большой вклад в то, что его команда заняла четвертое место в Английской Премьер-лиге и завоевала путевку в Лигу чемпионов. Несмотря на это, он предпочитает продолжить карьеру в итальянской Серии А. Сейчас все футбольное сообщество следит за тем, чем завершатся переговоры между сторонами.