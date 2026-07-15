В Стамбуле задержали россиян, читавших Библию в соборе Святой Софии

·63·Мир
В Стамбуле задержали россиян, читавших Библию в соборе Святой Софии

Двое граждан России были задержаны правоохранительными органами в знаменитой мечети Айя-София в Стамбуле (Турция) за чтение Библии. В настоящее время они помещены в центр временного содержания для иностранцев, подлежащих депортации.

Сообщается, что 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь, приехавшие из Москвы на отдых, посетили мечеть Айя-София 14 июля. Там Игорь открыл принесенную с собой Библию и начал ее читать.

По словам супругов, после этого окружающие остановили их и вывели за пределы мечети. Затем их доставили в отделение полиции района Фатих.

Полиция Стамбула подтвердила факт задержания пары в связи с данным инцидентом. В официальном протоколе указано, что их подозревают в «разжигании вражды или ненависти среди населения».

Российским туристам не разрешили вернуться в отель. Позже их отправили в центр временного содержания для иностранцев, ожидающих депортации, расположенный в районе Арнавуткёй в Стамбуле.

В своем заявлении Игорь сообщил, что его и супругу содержат раздельно, они долгое время не ели и чувствуют себя плохо.

По данным МИД России, Генеральное консульство страны в Стамбуле взяло ситуацию под контроль. Дипломаты установили контакт с адвокатом задержанных граждан.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тираннозавр за 50 млн долларов: «Гас» обновил рекордТираннозавр за 50 млн долларов: «Гас» обновил рекордСегодня, 22:03Названа истинная причина рекордной жары в ЕвропеНазвана истинная причина рекордной жары в ЕвропеСегодня, 21:46Неожиданный финал: Трамп после трехлетнего спора выплатил писательнице 5 млн долларовНеожиданный финал: Трамп после трехлетнего спора выплатил писательнице 5 млн долларовСегодня, 20:37В белорусском СИЗО у гражданки Узбекистана родился ребенокВ белорусском СИЗО у гражданки Узбекистана родился ребенокСегодня, 17:19В России на АЗС из-за очереди применили оружие, есть раненыйВ России на АЗС из-за очереди применили оружие, есть раненыйСегодня, 17:15Садыр Жапаров прокомментировал слухи о приходе своей дочери Жанайым в политикуСадыр Жапаров прокомментировал слухи о приходе своей дочери Жанайым в политикуСегодня, 05:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка