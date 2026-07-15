В Стамбуле задержали россиян, читавших Библию в соборе Святой Софии

Двое граждан России были задержаны правоохранительными органами в знаменитой мечети Айя-София в Стамбуле (Турция) за чтение Библии. В настоящее время они помещены в центр временного содержания для иностранцев, подлежащих депортации.

Сообщается, что 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь, приехавшие из Москвы на отдых, посетили мечеть Айя-София 14 июля. Там Игорь открыл принесенную с собой Библию и начал ее читать.

По словам супругов, после этого окружающие остановили их и вывели за пределы мечети. Затем их доставили в отделение полиции района Фатих.

Полиция Стамбула подтвердила факт задержания пары в связи с данным инцидентом. В официальном протоколе указано, что их подозревают в «разжигании вражды или ненависти среди населения».

Российским туристам не разрешили вернуться в отель. Позже их отправили в центр временного содержания для иностранцев, ожидающих депортации, расположенный в районе Арнавуткёй в Стамбуле.

В своем заявлении Игорь сообщил, что его и супругу содержат раздельно, они долгое время не ели и чувствуют себя плохо.

По данным МИД России, Генеральное консульство страны в Стамбуле взяло ситуацию под контроль. Дипломаты установили контакт с адвокатом задержанных граждан.