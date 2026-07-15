Ночные рекламные звонки будут запрещены

В Узбекистане меняется порядок распространения рекламы через мобильные телефоны. Установлено, что с 1 ноября 2026 года вступают в силу новые требования к SMS-рекламе и рекламным звонкам.

Теперь для рекламы потребуется согласие

Согласно постановлению президента, юридические или физические лица, предлагающие товары и услуги посредством SMS-сообщений через мобильные средства связи, должны будут предварительно получить согласие гражданина.

Это согласие может быть получено в письменной или электронной форме.

То есть, если гражданин не давал своего согласия, ему нельзя будет отправлять SMS о товарах, услугах, акциях или других коммерческих предложениях.

Это может стать ответом на знакомую многим проблему: назойливые SMS, приходящие вечером или в рабочее время, звонки с неизвестных номеров и уведомления о «специальных предложениях».

Запрещается распространение рекламы с 18:00 до 9:00

Одним из важнейших аспектов нового порядка является ограничение по времени.

С 1 ноября 2026 года запрещается распространение рекламных звонков и SMS-сообщений через мобильную связь в период с 18:00 до 9:00.

Новое требование Содержание Согласие SMS-реклама только после письменного или электронного согласия Ограничение времени Рекламные звонки и SMS запрещены с 18:00 до 9:00 Реестр Юридические лица, оказывающие услуги, должны зарегистрировать свои информационные системы Блокировка Операторы по запросу абонента будут полностью или частично блокировать рекламу Ответственность Нарушение требований считается нарушением законодательства о рекламе и персональных данных

Это ограничение может стать важным шагом против раздражающих звонков, особенно в вечернее время в кругу семьи, во время отдыха или рано утром до начала рабочего дня.

На операторов возлагаются новые обязательства

Постановлением на операторов мобильной связи также возлагаются конкретные задачи.

Теперь операторы должны будут обеспечить возможность полной или частичной блокировки рекламных звонков и сообщений по запросу абонента.

Это дает гражданину важное право: он может при желании отключить все рекламные сообщения или ограничить только определенные виды рекламы.

Проще говоря, номер телефона теперь должен рассматриваться не как рекламная площадка, а как личное пространство гражданина.

Поставщики рекламных услуг также будут под контролем

Новый порядок касается не только тех, кто рассылает рекламу, но и юридических лиц, оказывающих услуги по совершению рекламных звонков и отправке SMS-сообщений.

Они смогут оказывать такие услуги только после регистрации своих информационных систем в Государственном реестре баз персональных данных.

Почему это требование важно?

Потому что рекламные компании зачастую работают с номерами телефонов, именами, историей покупок или другими личными данными граждан. Бесконтрольное обращение таких данных создает угрозу частной жизни и безопасности информации граждан.

Правила для бизнеса также уточняются

Это постановление является важным сигналом и для бизнеса. Теперь подхода «база есть, отправим» перед отправкой SMS или совершением звонков клиентам будет недостаточно.

Компании должны быть готовы ответить на следующие вопросы:

• как было получено согласие клиента?

• сохранено ли согласие в электронном виде?

• имеет ли гражданин возможность отказаться от рекламы?

• в какое время отправляется сообщение?

• зарегистрирована ли база данных в соответствии с законодательством?

Если эти требования будут соблюдаться, порядок на рынке усилится. Реклама станет не инструментом, раздражающим гражданина, а каналом связи с клиентом, проявившим реальный интерес.

Что выигрывают граждане?

Новый порядок создает для граждан несколько удобств.

Во-первых, может сократиться количество рекламных SMS без согласия. Во-вторых, будет положен конец назойливым звонкам в вечернее и утреннее время. В-третьих, абонент получит право требовать блокировки рекламных сообщений.

Самое главное, гражданин получит возможность контролировать, в каких целях используются его номер телефона и персональные данные.

За нарушение требований предусмотрена ответственность

В постановлении определено, что несоблюдение данных требований считается нарушением законодательства о рекламе и персональных данных.

Это станет основанием для принятия соответствующих мер.

Значит, после 1 ноября 2026 года оправдание «это было простое SMS» может не сработать. Каждое сообщение, каждый звонок и каждая база данных должны иметь законное основание.

Тишина в телефоне также становится правом

В последние годы рекламные звонки и SMS стали для многих обычным раздражителем. Однако новый порядок пересматривает этот вопрос с точки зрения согласия гражданина, безопасности персональных данных и уважения времени отдыха.

После 1 ноября 2026 года основное правило для рекламы, приходящей на телефон, будет простым: сначала согласие, потом реклама.

Как вы считаете, станет ли возможность полной блокировки рекламных звонков и SMS самым ожидаемым удобством для людей?