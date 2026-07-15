Microsoft устранила рекордное количество уязвимостей: на помощь пришел ИИ

Корпорация Microsoft объявила о выпуске рекордного обновления для устранения уязвимостей в своих программных продуктах, включая Windows и Оффике. Крупнейший пакет исправлений в истории компании привлекает внимание экспертов не только уровнем критичности, но и технологиями, которые были использованы для их обнаружения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным издания Кребс он Секуритй, в рамках традиционного «Патч Туесдай» технологический гигант устранил в общей сложности 570 уязвимостей. Этот показатель стал самым высоким за всю историю компании, и специалисты Microsoft подчеркивают, что в достижении такой эффективности были широко задействованы возможности искусственного интеллекта (AI).

Как минимум две из выявленных уязвимостей относятся к категории «зеро-дай». Это означает, что хакеры начали использовать эти бреши еще до того, как Microsoft обнаружила их и разработала исправления. Подобные угрозы считаются наиболее серьезными для безопасности системы, поскольку пользователи в течение определенного времени оставались абсолютно беззащитными.

Опасные уязвимости и предупреждения госорганов

Среди исправленных ошибок особо выделяется критическая уязвимость в Windows Сервер. Этот баг позволял хакерам повысить привилегии от обычного пользователя до уровня системного администратора. Это могло предоставить злоумышленникам возможность полного контроля над всей корпоративной сетью.

Еще одна опасная уязвимость касается сервера обмена файлами ШареПоинт, и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (КИСА) предупредило, что хакеры уже используют этот дефект для атак на различные организации. Учитывая, что многие государственные и частные организации используют эти платформы, крайне важно незамедлительно обновить системы.

По словам руководителя подразделения Windows в Microsoft Павана Давулури, по мере развития моделей искусственного интеллекта защитники быстрее находят скрытые ошибки в программном коде. «Поскольку AI помогает нам выявлять больше проблем, становится естественным, что клиенты будут видеть еще больше исправлений в ежемесячных обновлениях», — подчеркнул он.

Скрытые угрозы в старом коде

По мнению экспертов, некоторые части кода операционной системы Windows были написаны десятилетия назад, и уязвимости в них могли оставаться «спящими» годами. Современные алгоритмы AI показывают высокую эффективность в поиске таких сложных ошибок, которые трудно заметить человеческому глазу.

Этим масштабным обновлением Microsoft не только устранила текущие угрозы, но и показала, что в сфере кибербезопасности началась новая эра. Теперь гонка между хакерами и инженерами по безопасности перемещается на поле технологий искусственного интеллекта. Пользователям рекомендуется проверить настройки безопасности системы и установить все рекомендуемые пакеты обновлений.