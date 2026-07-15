Тираннозавр за 50 млн долларов: «Гас» обновил рекорд

Фото: Сотебй'с/Facebook

Скелет тираннозавра-рекса, жившего около 67 миллионов лет назад, был продан на аукционе Сотебй'с за 50,1 миллиона долларов. Эта находка по прозвищу «Гас» вошла в историю как самый дорогой скелет динозавра, когда-либо проданный на торгах.

Изначально ожидали 20–30 миллионов, но цена взлетела

Перед аукционом Сотебй'с стоимость «Гас» оценивалась в 20–30 миллионов долларов. Однако торги прошли оживленно, и итоговая цена достигла 50,1 миллиона долларов.

Этот результат установил новый рекорд на рынке окаменелостей. Теперь «Гас» считается не только крупным и хорошо сохранившимся тираннозавром-рексом, но и самым дорогим скелетом динозавра в мире, проданным на аукционе.

Рекорд «Апекса» побит

Предыдущий рекорд принадлежал скелету стегозавра по прозвищу «Апекс», который был продан на аукционе Сотебй'с в 2024 году за 44,6 миллиона долларов.

«Гас» превзошел этот показатель, еще раз продемонстрировав, насколько высокими стали цены на рынке палеонтологических находок.

Окаменелость Вид Цена продажи Гас тираннозавр-рекс 50,1 млн долларов Апекс Стегозавр 44,6 млн долларов Стэн тираннозавр-рекс 32 млн долларов

Почему именно «Гас» такой дорогой?

Согласно описанию лота, «Гас» считается одним из крупнейших тираннозавров. Его высота составляет около 4 метров, а длина — почти 12 метров.

Скелет состоит из 183 костных элементов. Самое интересное, что в нем сохранились редкие брюшные ребра — гастралии: из 32 гастралий на месте 30.

Подобные детали резко повышают ценность находки для ученых и коллекционеров. Ведь скелеты тираннозавров-рексов находят, но экземпляры с такой степенью сохранности встречаются крайне редко.

Череп также отлично сохранился

Еще одна важная особенность «Гас» — его череп. По имеющимся данным, череп сохранился примерно на 82 процента и включает в себя все шесть зубных рядов.

В целом скелет сохранился примерно на 61 процент по количеству костей и на 75–80 процентов по весу.

Эти показатели считаются очень высокими для крупного хищника, жившего 67 миллионов лет назад, такого как тираннозавр-рекс. Проще говоря, «Гас» — это находка такого уровня, что если ее выставить в музее, люди будут смотреть на нее с восхищением даже издалека.

Где он был найден?

Скелет «Гас» был обнаружен на частном животноводческом ранчо в штате Южная Дакота, США. Раскопки велись с 2021 по 2023 год.

Динозавр получил свое прозвище в честь владельца этого ранчо.

Южная Дакота считается одним из важнейших регионов, где находят останки крупных динозавров, таких как тираннозавр-рекс. Геологические слои здесь сохранили следы жизни, существовавшей миллионы лет назад.

Вопрос для ученых: попадет ли он в музей?

Когда продаются подобные находки, всегда возникает большой спор: останется ли скелет в частной коллекции или будет доступен общественности и ученым в музее?

Как сообщает AP, палеонтологи надеются, что новый владелец выставит «Гас» на всеобщее обозрение в научных и образовательных целях.

Ведь такие находки — это не просто дорогой экспонат. С их помощью ученые могут получить больше информации о строении, росте, движении, стиле охоты и эволюции динозавров.

Почему рынок окаменелостей так разогрелся?

В последние годы скелеты динозавров продаются за огромные деньги, подобно произведениям искусства, редким автомобилям и дорогим предметам коллекционирования.

На это влияет несколько факторов:

• такие динозавры, как тираннозавр-рекс, очень популярны в массовой культуре;

• хорошо сохранившиеся скелеты встречаются редко;

• богатые коллекционеры проявляют интерес к объектам естественной истории;

• конкуренция на аукционах резко повышает цену;

• каждый новый рекорд еще больше подогревает рынок для последующих торгов.

Однако у этого процесса есть и критики. По их мнению, если редкие окаменелости переходят в частные руки, доступность для науки может снизиться.

Цена 67-миллионной истории

Продажа «Гас» за 50,1 миллиона долларов — это, с одной стороны, поразительный рекорд. С другой стороны, эти торги вновь вынесли на повестку дня вопрос о том, кому должно принадлежать наследие естественной истории.

Этот скелет миллионы лет хранился под землей, затем попал в руки ученых и искателей, а теперь, как самая дорогая окаменелость динозавра в мире, отправился к новому владельцу.

Теперь главный вопрос: останется ли «Гас» в частной коллекции или миллионы людей получат возможность увидеть его в музее?