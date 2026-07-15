ИИ-сервис Suno обвиняют в краже данных с YouTube и других платформ

Вокруг ИИ-сервиса Suno, специализирующегося на создании музыки, разгорелся новый скандал. Данные, полученные в результате хакерской атаки, свидетельствуют о том, что компания могла незаконно использовать десятки тысяч аудиофайлов, защищенных авторским правом, с YouTube Мусик, Дизер и других крупных платформ для обучения своих алгоритмов. Эта ситуация является серьезным испытанием не только для технологической этики, но и для глобального законодательства об авторском праве. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно сообщению издания 404 Медиа, неизвестный хакер смог получить доступ к исходному коду компании, завладев данными сотрудника Suno. Полученные документы раскрыли, что система Suno использовала метод «скрейпинга» (автоматического сбора) данных из музыкальных библиотек, собираемых десятилетиями, портала Genius, стоковых аудио и даже РСС-лент подкастов.

Спор об авторском праве и «добросовестном использовании»

Руководство Suno ранее признавало, что обучает свои модели на открытых данных из интернета. Компания пытается оправдать это доктриной «фаир усе» (добросовестное использование) в законодательстве США. Однако крупные звукозаписывающие студии и музыкальные лейблы категорически не согласны с этим мнением. Они подчеркивают, что сбор данных в обход систем защиты таких платформ, как YouTube, является грубым нарушением закона Дигитал Милленниум Копйригхт Акт (ДМКА) и условий предоставления услуг.

Эта проблема не ограничивается только Suno. Его главный конкурент, сервис Удио, также столкнулся с аналогичными обвинениями. Примечательно, что сама компания Google, владеющая YouTube, также была привлечена к суду издательствами книг по обвинению в краже интеллектуальной собственности. Эта цепочка показывает, насколько сложным является вопрос источников данных в индустрии ИИ.

Данные пользователей под угрозой

Хакерская атака не ограничилась только техническим кодом. Выяснилось, что злоумышленник получил доступ к адресам электронной почты, номерам телефонов и части данных кредитных карт клиентов в платежной системе Stripe. Это означает, что личные данные миллионов людей, пользующихся сервисом, оказались под угрозой.

Компания Suno официально не предупредила своих пользователей об этой крупной бреши в безопасности, произошедшей в ноябре 2025 года. Представители компании ограничились тем, что назвали этот инцидент «ограниченным инцидентом безопасности, который был быстро устранен». Однако независимые эксперты опасаются, что ситуация может быть гораздо серьезнее.

Для пользователей в Узбекистане эта новость также имеет важное значение, так как сервисы вроде Suno и Удио становятся популярными среди местных создателей контента. Если судебные процессы завершатся в пользу лейблов, деятельность этих платформ может быть ограничена или стоимость их подписки может резко вырасти. Пока что борьба между технологическими гигантами и правообладателями переходит на новый уровень.