Realme представила смартфон Нарзо 100кс 5Г с рекордным аккумулятором 8000 мАч

·40·Технологии
Realme представила смартфон Нарзо 100кс 5Г с рекордным аккумулятором 8000 мАч

Вопрос автономности на рынке смартфонов остается одной из самых актуальных проблем. Компания Realme сделала новый шаг в этом направлении, официально представив свою очередную доступную и долгоживущую модель Нарзо 100кс 5Г. Главная особенность устройства — аккумулятор огромной емкости и длительный срок службы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новая модель Realme Нарзо 100кс 5Г оснащена батареей емкостью 8000 мАч. Производитель утверждает, что такой емкости хватает на три дня активной работы смартфона от одного полного заряда. Что еще важнее, аккумулятор сохраняет более 80 процентов своей первоначальной емкости даже после 1600 циклов зарядки, что эквивалентно примерно четырем годам интенсивного использования.

Технические возможности и характеристики дисплея

Смартфон примечателен не только батареей, но и характеристиками дисплея. Устройство оснащено 6,8-дюймовым ЛКД-экраном с поддержкой частоты обновления 144 Гц. Это обеспечивает плавную работу интерфейса и игр. Яркость экрана достигает 1200 нит, что позволяет легко читать информацию даже в солнечный день.

За производительность Нарзо 100кс 5Г отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300. Устройство работает с оперативной памятью стандарта ЛПДДР4Кс и постоянной памятью UFS 2.2. Чтобы предотвратить перегрев, инженеры внедрили испарительную камеру площадью 5300 мм2. Также для любителей игр предусмотрена функция «бйпасс чаргинг», которая подает питание напрямую в систему, минуя батарею, что снижает нагрев.

Зарядка и дополнительные функции

Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 В. Также через него можно заряжать другие гаджеты по проводу с мощностью 27 В (реверсивная зарядка). Толщина корпуса устройства составляет 8,8 мм, а вес — 224 грамма. Для такой емкой батареи эти габариты считаются довольно компактными.

  • Основная камера: 50 Мп;
  • Фронтальная камера: 8 Мп;
  • Степень защиты: ИП65 (защита от пыли и воды);
  • Операционная система: Realme УИ 7.0 на базе Android 16;
  • AI Пулсе Лигхт: специальный световой индикатор на задней панели.
Realme Нарзо 100кс 5Г пока поступил в продажу на рынке Индии. Базовая версия с памятью 4/128 GB оценивается примерно в 245 долларов, а топовая версия 6/256 GB — около 290 долларов. Ожидается, что если модель официально выйдет на рынок Узбекистана, она вызовет большой интерес у курьеров и путешественников благодаря своей долговечной батарее.

RealmeNarzo 100x 5GСмартфонТехнологииАккумулятор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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