Одна из крупнейших в США платформ для лайв-шоппинга Вхатнот объявила о приобретении стартапа Шапед с целью расширения своих возможностей в области искусственного интеллекта. Компания Шапед, специализирующаяся на системах мачине леарнинг, теперь будет заниматься совершенствованием персонализированных рекомендаций и поисковой системы для пользователей Вхатнот в режиме реального времени. Эта сделка поможет миллионам покупателей на платформе находить нужные товары за считанные секунды. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, для площадок, торгующих через прямые эфиры, таких как Вхатнот, системы рекомендаций являются крайне сложными. В отличие от традиционных е-коммерке платформ, здесь каталог товаров не является постоянным: аукционы могут длиться несколько минут, а запасы товаров могут закончиться за секунды. Технологии Шапед позволяют анализировать эти динамические изменения в реальном времени.

Технологические сложности в лайв-коммерции

Вице-президент Вхатнот по данным и AI Эммануэль Фуэнтес отметил, что в лайв-шоппинге интересы покупателя могут меняться несколько раз во время эфира. За последние шесть лет компании удалось сократить время задержки рекомендательных систем с одного дня до нескольких минут. Ожидается, что интеграция Шапед выведет этот процесс на практически мгновенный (реал-тиме) уровень.

В настоящее время системы Вхатнот обрабатывают более 500 000 часов живого видео и миллионы взаимодействий каждую неделю. Алгоритмы, разработанные Шапед, объединяют большие языковые модели (LLM) и мачине леарнинг, предлагая пользователю наиболее подходящие прямые эфиры на основе его предыдущих покупок.

Новая исследовательская группа и планы на будущее

В рамках сделки основатель и генеральный директор Шапед Тулли Мюррелл, а также более десяти инженеров и исследователей присоединятся к команде Вхатнот. Стоит отметить, что до создания своего стартапа Мюррелл работал в корпорации Meta. Теперь он возглавит новую группу прикладных исследований AI в составе Вхатнот.

Темпы роста платформы Вхатнот впечатляют:

Количество заказов, выполненных продавцами, превысило 1 миллиард;

В последнем инвестиционном раунде компания привлекла 225 миллионов долларов, достигнув оценки в 11 миллиардов долларов;

За последний год к платформе присоединилось 20 миллионов новых покупателей.

Сегодня Вхатнот не ограничивается только коллекционными предметами, запустив продажи в более чем 80 новых категориях, таких как предметы искусства, инвентарь для гольфа и виниловые пластинки. В то время как такие гиганты ритейла, как eBay и Пошмарк, также активно внедряют AI в свои платформы, покупка Вхатнот является важным шагом для сохранения конкурентоспособности на рынке.