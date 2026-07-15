Платформа Вхатнот приобрела стартап Шапед: АИ-революция в лайв-шоппинге

·24·Технологии
Платформа Вхатнот приобрела стартап Шапед: АИ-революция в лайв-шоппинге

Одна из крупнейших в США платформ для лайв-шоппинга Вхатнот объявила о приобретении стартапа Шапед с целью расширения своих возможностей в области искусственного интеллекта. Компания Шапед, специализирующаяся на системах мачине леарнинг, теперь будет заниматься совершенствованием персонализированных рекомендаций и поисковой системы для пользователей Вхатнот в режиме реального времени. Эта сделка поможет миллионам покупателей на платформе находить нужные товары за считанные секунды. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, для площадок, торгующих через прямые эфиры, таких как Вхатнот, системы рекомендаций являются крайне сложными. В отличие от традиционных е-коммерке платформ, здесь каталог товаров не является постоянным: аукционы могут длиться несколько минут, а запасы товаров могут закончиться за секунды. Технологии Шапед позволяют анализировать эти динамические изменения в реальном времени.

Технологические сложности в лайв-коммерции

Вице-президент Вхатнот по данным и AI Эммануэль Фуэнтес отметил, что в лайв-шоппинге интересы покупателя могут меняться несколько раз во время эфира. За последние шесть лет компании удалось сократить время задержки рекомендательных систем с одного дня до нескольких минут. Ожидается, что интеграция Шапед выведет этот процесс на практически мгновенный (реал-тиме) уровень.

В настоящее время системы Вхатнот обрабатывают более 500 000 часов живого видео и миллионы взаимодействий каждую неделю. Алгоритмы, разработанные Шапед, объединяют большие языковые модели (LLM) и мачине леарнинг, предлагая пользователю наиболее подходящие прямые эфиры на основе его предыдущих покупок.

Новая исследовательская группа и планы на будущее

В рамках сделки основатель и генеральный директор Шапед Тулли Мюррелл, а также более десяти инженеров и исследователей присоединятся к команде Вхатнот. Стоит отметить, что до создания своего стартапа Мюррелл работал в корпорации Meta. Теперь он возглавит новую группу прикладных исследований AI в составе Вхатнот.

Темпы роста платформы Вхатнот впечатляют:

  • Количество заказов, выполненных продавцами, превысило 1 миллиард;
  • В последнем инвестиционном раунде компания привлекла 225 миллионов долларов, достигнув оценки в 11 миллиардов долларов;
  • За последний год к платформе присоединилось 20 миллионов новых покупателей.

Сегодня Вхатнот не ограничивается только коллекционными предметами, запустив продажи в более чем 80 новых категориях, таких как предметы искусства, инвентарь для гольфа и виниловые пластинки. В то время как такие гиганты ритейла, как eBay и Пошмарк, также активно внедряют AI в свои платформы, покупка Вхатнот является важным шагом для сохранения конкурентоспособности на рынке.

WhatnotShapedИскусственный ИнтеллектСтартапЭлектронная Коммерция
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Google запускает крупнейший в истории США проект солнечной энергетикиGoogle запускает крупнейший в истории США проект солнечной энергетикиСегодня, 22:58Бренд OnePlus готовится покинуть рынки США и ЕвропыБренд OnePlus готовится покинуть рынки США и ЕвропыСегодня, 22:51ИИ-сервис Suno обвиняют в краже данных с YouTube и других платформИИ-сервис Suno обвиняют в краже данных с YouTube и других платформСегодня, 22:21Microsoft устранила рекордное количество уязвимостей: на помощь пришел ИИMicrosoft устранила рекордное количество уязвимостей: на помощь пришел ИИСегодня, 21:59Realme представила смартфон Нарзо 100кс 5Г с рекордным аккумулятором 8000 мАчRealme представила смартфон Нарзо 100кс 5Г с рекордным аккумулятором 8000 мАчСегодня, 21:55Apple запускает свой ИИ на китайском рынке: партнерство с АлибабаApple запускает свой ИИ на китайском рынке: партнерство с АлибабаСегодня, 21:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли