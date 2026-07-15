Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции и мосты

Военное противостояние между США и Ираном перешло на новый, крайне опасный этап. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по жизненно важной гражданской инфраструктуре Ирана уже на следующей неделе, если Тегеран немедленно не вернется за стол переговоров.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося четвертый день интенсивного обмена ударами между двумя странами. Zamin.уз представляет самые последние и тревожные подробности ситуации.

«Следующая неделя будет для них очень плохой»

Дональд Трамп в интервью телеканалу Фокс Невс в программе Спекиал Репорт вит Брет Баиер выступил с жестким предупреждением в адрес Тегерана. Президент США сообщил, что иранской стороне было направлено последнее требование о заключении сделки.

«На следующей неделе для них все будет действительно очень плохо. Мы выведем из строя все их электростанции. Если они не сядут за стол переговоров и не начнут договариваться, мы уничтожим все их мосты. Я оставлю энергетические объекты на потом, но в конечном итоге мы нанесем удары и по ним», — заявил Дональд Трамп.

Однако данное заявление главы США было встречено международным сообществом с тревогой. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что преднамеренные нападения на объекты, имеющие жизненно важное значение для гражданского населения, считаются военным преступлением согласно Женевской конвенции 1949 года.

Кровавый обмен ударами, продолжающийся четвертый день

Ситуация уже приняла характер серьезного военного конфликта. Обе стороны наносят удары по стратегическим точкам друг друга:

Удары США: Центральное командование США (Кентком) нанесло удары по десяткам иранских целей вблизи Ормузского пролива. В результате на иранской военной базе в городе Бампур погибло не менее 7 военнослужащих. Также под обстрелами оказались Бендер-Аббас, остров Кешм, Бендер-Хомейни и порт Бушир , где расположена единственная гражданская АЭС Ирана.

Ответ Ирана: Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ответные ракеты по военным базам США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. В частности, был обстрелян Пятый флот США в Бахрейне.

Местные жители и иностранные рабочие в регионе вынуждены жить под постоянный вой сирен воздушной тревоги и испытывают серьезную обеспокоенность из-за неопределенности будущего.

Война на море: нападения на суда и блокада

Военные действия нанесли тяжелый удар по коммерческому судоходству, проходящему через Ормузский пролив. Иран признал, что открыл огонь по танкерам, которые отключили навигационные системы и нарушили правила.

Морские потери за последние дни:

7 коммерческих судов: По данным США, Иран атаковал их, в результате чего погибли и получили ранения десятки моряков. 2 танкера ОАЭ: В результате удара иранских крылатых ракет погиб индийский моряк. ГФС Galaxy (кипрское грузовое судно): В результате экстренных спасательных работ было спасено 23 человека, один моряк погиб. Норвежский танкер и военный корабль Кувейта: Получили повреждения от взрывов неустановленных устройств и ракетных атак.

План блокады Трампа и рост цен на нефть

В экономическом плане Трамп изначально планировал ввести 20-процентную пошлину на все грузы, проходящие через Ормузский пролив. Однако после многочисленных обращений лидеров стран Персидского залива он отказался от этой идеи, решив заключить с ними крупные инвестиционные соглашения.

Тем не менее, США объявили жесткую военно-морскую блокаду в отношении Ирана. Этот запрет вступил в силу в ночь на 15 июля в 01:00 по ташкентскому времени.

Иранская сторона в ответ заявила: «Если США думают, что смогут принудить нас к переговорам через экономическую блокаду, они глубоко заблуждаются».

В настоящее время трафик судов через Ормузский пролив упал до самого низкого уровня за последние два месяца, что вызвало резкий скачок цен на нефть марки Брент на мировом рынке. Мировое сообщество с тревогой наблюдает за тем, чтобы ситуация не переросла в полномасштабную войну.