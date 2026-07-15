Технологический гигант Google открыл новую главу в своей стратегии устойчивой энергетики. Компания подписала крупнейший в своей истории контракт на строительство масштабных солнечных панелей и систем хранения энергии в штате Арканзас. Этот проект не только обеспечит питанием дата-центры компании, но и позволит покрыть около 6% потребностей всего штата в периоды пикового потребления электроэнергии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Проект Стил Ривер Энергй Кентер, реализуемый в партнерстве с компанией Кйпресс Крик Энергй, будет состоять из трех этапов. В рамках первых двух этапов будут установлены солнечные мощности на 1 ГВт и аккумуляторные системы емкостью 1,9 ГВт-ч. Общая стоимость и масштаб проекта настолько велики, что после завершения он станет крупнейшим комплексом солнечной энергетики в США.

Стратегия чистой энергии и устойчивого развития

Google выступает в этом проекте не только как инвестор, но и берет на себя обязательство по выкупу всей произведенной энергии. Этот шаг соответствует цели компании к 2030 году полностью обеспечить свою деятельность безуглеродной энергией. Использование солнечных панелей в сочетании с огромными аккумуляторами позволяет подавать энергию в сеть в любое время суток, что повышает стабильность возобновляемых источников.

По данным иксбт.ком, ожидается, что третий этап проекта будет подключен к общей сети в 2029 году. К тому времени общая мощность комплекса достигнет 1,8 ГВт солнечной энергии и 2,9 ГВт-ч емкости хранения. Кйпресс Крик уже привлекла 3,5 миллиарда долларов финансирования для первых частей проекта.

Противостояние между Elon Musk и Google

Интересно, что этот экологический проект Google расположен недалеко от спорного объекта компании xAI, принадлежащей Elon Musk . В то время как Google инвестирует в чистую энергию, xAI использует несанкционированные газовые турбины для питания своего дата-центра Колоссус. Расстояние между двумя объектами составляет всего 40 миль.

Как сообщает агентство Reuters, компания xAI Илона Маска использует около 60 газовых турбин без федеральных экологических разрешений. Эта ситуация подвергается резкой критике со стороны общественности и экологов, поскольку глава компании, производящей солнечные панели, такие как Tesla, выбрал традиционное и загрязняющее топливо для своих дата-центров.

Опыт таких крупных брендов, как Google, имеет большое значение и для солнечных стран, таких как Узбекистан. Технология интеграции солнечной энергии с аккумуляторами является наиболее эффективным решением для устранения дефицита энергии в будущем. Этот проект Google устанавливает новые стандарты экологической ответственности среди технологических гигантов.