В сервисе Cloud Маил запущен новый инструмент для очистки памяти смартфона

·21·Технологии
В сервисе Cloud Маил запущен новый инструмент для очистки памяти смартфона

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются пользователи современных смартфонов, является нехватка памяти устройства. Чтобы решить эту задачу, сервис Cloud Маил представил в своем мобильном приложении новую функцию, позволяющую быстро и безопасно очистить память. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новый раздел «Очистка телефона» анализирует фото и видео на устройстве и выявляет копии, которые уже были загружены в облачное хранилище. Это позволяет пользователю легко удалять медиафайлы, занимающие место на устройстве, но при этом надежно сохраненные на сервере.

Новые удобства в управлении памятью

Принцип работы системы прост: после синхронизации галереи с облачным сервисом приложение автоматически находит дубликаты на устройстве. Пользователи могут не только удалять лишние файлы, но и видеть, сколько места они занимают на смартфоне. Это особенно полезно для тех, кто работает с видео высокого качества и тяжелыми фотографиями.

По данным иксбт.ком, для использования этого инструмента в мобильном приложении должна быть включена функция автозагрузки файлов. После этого в специальном разделе отобразится информация о том, сколько места можно освободить. Этот процесс помогает повысить производительность устройства, не теряя при этом важные воспоминания.

Мнение эксперта и технологические потребности

Руководитель продуктового направления Cloud Маил Виктор Петрищев отметил, что сегодня объемы создания контента резко возросли, что усиливает нагрузку на память смартфонов. Новая функция была разработана именно для того, чтобы упростить управление медиатекой и избавить пользователей от уведомлений о нехватке памяти.

Данное обновление актуально и для пользователей из Узбекистана, так как многие получают и сохраняют большие объемы медиафайлов через такие платформы, как Telegram или Instagram. Подобная интеграция облачных технологий остается одним из самых эффективных решений для экономии внутренних ресурсов смартфона.

Это обновление сервиса не только помогает освободить место, но и формирует культуру упорядочивания файлов. Теперь пользователи могут освобождать гигабайты памяти нажатием нескольких кнопок, не проверяя каждую фотографию вручную. Это также положительно сказывается на общей скорости работы устройства.

Cloud MailСмартфонТехнологииПамятьМобильное приложение
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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