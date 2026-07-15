Рекламная политика Apple Мапс: стали известны ключевые различия между Apple и Google

·21·Технологии
Рекламная политика Apple Мапс: стали известны ключевые различия между Apple и Google

Компания Apple объявила правила размещения рекламы для своего картографического сервиса Apple Мапс. Этот новый документ демонстрирует стратегию, которая кардинально отличается от подхода Google — главного конкурента технологического гиганта на рекламном рынке. Apple стремится к более жесткому отбору и регулированию рекламного контента для своих пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, хотя вступление в силу нового свода правил намечено на июль 2026 года, запуск рекламы в Apple Мапс ожидается уже летом текущего года в США и Канаде. Подход компании показывает, что Apple ставит качество рекламы на своей платформе выше количества, что имеет важное значение для сохранения пользовательского опыта.

Ограничения в сфере услуг

Согласно новой политике Apple, компания запретила размещение рекламы в Apple Мапс для бизнесов, занимающихся бытовыми услугами (такими как сантехника, электромонтажные работы, вскрытие замков, кровельные работы). Это прямо противоположный подход к «Локал Сервикес Адс», которые являются одной из самых прибыльных рекламных категорий для Google. Apple фокусируется только на бизнесах, имеющих физические адреса, куда клиенты могут прийти лично.

Эти ограничения не только защищают пользователей от сомнительных услуг, но и сокращают избыточные процессы проверки для самой Apple. Например, Google вынужден проводить многоэтапный аудит и проверки при регистрации таких поставщиков услуг. Apple же предпочла полностью исключить данные категории, чтобы избежать подобных проблем.

Строгий контроль и запреты

Существуют и другие сферы, которым запрещено размещать рекламу на платформе Apple Мапс. Среди них:

  • Криптовалютные банкоматы (АТМ);
  • Услуги по внесению залога (баил бондс);
  • Дистанционные услуги без физического адреса.
Для медицинских учреждений Apple выбрала особый подход. Реклама таких бизнесов будет рассматриваться и утверждаться компанией в индивидуальном порядке. Это свидетельствует о том, какое большое внимание Apple уделяет безопасности и надежности в своей экосистеме.

По мнению экспертов, реклама в Apple Мапс будет выглядеть как обычные результаты поиска, то есть «органически». Это может вызвать у пользователей больше доверия к рекламодателям. Apple теперь применяет свою систему строгого контроля, используемую в App Store, также к картам и другим внутренним приложениям.

Хотя для пользователей из Узбекистана эта новость пока не имеет прямого влияния, глобальное развитие сервиса Apple Мапс свидетельствует о том, что в будущем для локальных бизнесов могут открыться новые маркетинговые каналы. В настоящее время Apple также работает над унификацией рекламной политики в своих приложениях Невс, Стокс и Спортс.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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