ServiceNow инвестировала 40 миллионов долларов в индийскую компанию БусинессНекст

·28·Технологии
ServiceNow инвестировала 40 миллионов долларов в индийскую компанию БусинессНекст

Крупный американский разработчик корпоративного программного обеспечения ServiceNow инвестировал 40 миллионов долларов в индийскую компанию БусинессНекст, лидера в сфере банковских технологий. В результате этой сделки 24-летняя индийская фирма была оценена в 700 миллионов долларов, а ServiceNow получила около 5% её акций. Этот шаг направлен на расширение автоматизации рабочих процессов на базе AI на мировом рынке финансовых услуг. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания БусинессНекст базируется в Ноиде и в настоящее время обслуживает более 70 банков в Индии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в США. Среди её клиентов такие авторитетные учреждения, как Резервный банк Индии, крупнейший государственный банк страны Стате Банк оф Индиа и гигант частного сектора ХДФК Банк. Почти половина выручки компании приходится на зарубежные рынки.

Стратегическое партнерство и глобальное расширение

По данным издания TechCrunch, основатель и генеральный директор БусинессНекст Нишант Сингх предпочел партнерство с ServiceNow обычным финансовым инвесторам. Этот выбор дает компании доступ к глобальной торговой сети и инфраструктуре ServiceNow. Сингх назвал эту сделку «стратегическим партнерством, подкрепленным финансированием», и планирует с его помощью быстрее выводить свои продукты на новые рынки.

В то время как ServiceNow сильна в автоматизации корпоративных рабочих процессов и бакенд-систем, БусинессНекст специализируется на процессах взаимодействия с клиентами (фронт-оффике) для банков. Объединение двух компаний позволит предложить финансовым институтам комплексное решение, охватывающее все этапы: от общения с клиентами до внутренних операций.

«Автономный банкинг» и будущее искусственного интеллекта

Компания, основанная в 2002 году и известная до 2022 года как КРМНекст, в последние годы работает над созданием платформы «автономного банкинга». Уникальность платформы заключается в использовании АИ-агентов для автоматизации банковских операций при соблюдении требований регуляторов по хранению конфиденциальных данных в частной инфраструктуре.

Кулмит Бава, управляющий директор ServiceNow в Индии и регионе СААРК, отметил, что финансовый сектор Индии сейчас находится на этапе перехода от цифрового опыта к операциям, полностью основанным на AI. Данная инвестиция не только укрепляет позиции ServiceNow на азиатском рынке, но и помогает модернизировать банковские системы по всему миру.

В рамках этого сотрудничества основное внимание будет уделено следующим направлениям:

  • Автоматизация банковских операций с помощью AI;
  • Вывод качества обслуживания клиентов на новый уровень;
  • Внедрение облачных технологий при обеспечении безопасности данных;
  • Реализация совместных стратегий продаж на мировом финансовом рынке.
В прошлом финансовом году БусинессНекст получила 32 миллиона долларов выручки и является одним из немногих технологических стартапов, работающих с прибылью. Поддержка такого гиганта, как ServiceNow, позволит компании в ближайшие годы кратно увеличить доходы и усилить конкурентоспособность на международной арене.

ServiceNowBusinessNextИскусственный ИнтеллектФинтехИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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