США полностью вытесняют Huawei и ZTE со своего рынка

Федеральная комиссия по связи США (ФКК) приняла новое правило, ужесточающее ограничения в отношении китайских технологических гигантов — Huawei и ZTE. Согласно этому решению, отныне на территории Соединенных Штатов официально запрещена продажа не только готовых устройств этих компаний, но и любого технического оборудования, в котором установлены их ключевые компоненты и микросхемы. Этот шаг оценивается как очередной решительный ход Вашингтона по обеспечению национальной безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для справки: Huawei и ZTE с 2022 года были включены ФКК в список «запрещенных продуктов». Однако до сих пор в действующем законодательстве существовали определенные лазейки, позволявшие сторонним производителям выходить на американский рынок, используя китайские компоненты в своих устройствах. Новый порядок полностью закрывает эту «дыру» и отказывает в сертификации любому оборудованию, содержащему логические функциональные аппаратные части.

Цифровой «железный занавес» и новые ограничения

Председатель ФКК Брендан Карр подчеркнул, что данные меры направлены на защиту коммуникационной инфраструктуры США от влияния иностранных государств. Новые правила, вступившие в силу с середины июля, охватывают не только смартфоны или планшеты, но и телекоммуникационное оборудование промышленного масштаба. Это означает, что для китайских компаний путь на американский рынок через поставки комплектующих полностью закрыт.

Кроме того, Федеральная комиссия по связи расширила масштаб ограничений, взяв под контроль импорт дронов и маршрутизаторов. Одно из важнейших нововведений заключается в том, что американским телекоммуникационным операторам предлагается запретить установление взаимосвязей (интерконнекта) с китайскими компаниями связи. Если это предложение будет одобрено, крупные китайские провайдеры будут вынуждены прекратить работу своих центров обработки данных (дата-центров) на территории США.

Влияние на глобальную цепочку поставок

По данным иксбт.ком, ожидается, что такая блокада окажет серьезное влияние на глобальную цепочку поставок. Такие компании, как Huawei и ZTE, долгие годы были поставщиками недорогих и высокотехнологичных компонентов. Теперь другим производителям, чтобы продолжить продажи своей продукции на рынке США, придется отказаться от китайских чипов и модулей и искать альтернативных (часто более дорогих) поставщиков.

На рынке Узбекистана бренды Huawei и ZTE по-прежнему занимают лидирующие позиции. Большинство мобильных операторов страны строят сети 4Г и 5Г именно на базе оборудования этих компаний. Хотя эта «технологическая холодная война» между США и Китаем пока не оказывает прямого влияния на наш местный рынок, она неизбежно отразится на стандартизации технологий и формировании цен в глобальном масштабе.

Подводя итог, можно сказать, что последние решения Вашингтона являются логическим продолжением стратегии по изоляции китайских технологических гигантов на международной арене. Это еще больше усложнит деятельность Huawei и ZTE не только в США, но и на рынках их союзников.