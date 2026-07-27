ЛГ представила 32-дюймовый Э-инк дисплей с автономностью до 10 часов

Как сообщает издание Иксбт.ком, компания ЛГ продемонстрировала инновационный 32-дюймовый дисплей модели 32RS1К-Б, предназначенный для интерьеров и коммерческих нужд. Устройство на базе электронной бумаги и технологии Э-инк привлекает внимание корпусом толщиной менее 2 см и встроенным аккумулятором, открывая новые возможности для современной рекламы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Технические возможности и характеристики дисплея

В новинке используется шестицветная панель электронных чернил Э Инк Спектра с разрешением 2560кс1440 пикселей. Согласно техническим характеристикам, данная панель способна стабильно работать при температуре от 0°К до 40°К и максимальной влажности до 70 процентов. Однако специалисты ЛГ особо подчеркнули, что устройство предназначено исключительно для использования внутри помещений и его нельзя устанавливать на витрины магазинов под прямые солнечные лучи.

Толщина дисплея составляет всего 17,8 миллиметра. Такой тонкий корпус и уникальная цветная Э-инк панель делают его идеальным решением для торговых центров, вестибюлей отелей и электронных меню в магазинах. В отличие от традиционных LCD экранов, его можно комфортно просматривать в течение долгого времени.

Автономность и система управления

Одним из важнейших преимуществ устройства является его способность работать автономно. В экран встроен аккумулятор емкостью 72 Wh, который потребляет всего 0,5 В в режиме ожидания и максимум 6 В в процессе обновления экрана. Эти показатели теоретически обеспечивают до 10 часов непрерывной автономной работы.

Дисплей работает под управлением популярной операционной системы ВебОС. Это позволяет пользователям централизованно управлять устройством через сеть Wi-Fi и оперативно обновлять контент. Также на задней панели устройства имеется магнитная беспроводная зарядная панель Ки2 максимальной мощностью 15 В, которую можно подзаряжать с помощью внешних аккумуляторов Ки2.