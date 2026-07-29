Известный блогер с восторгом написал о Дастане Сатпаеве из «Челси»!

Известный мексиканский блогер и автор футбольного контента Карлос Рейносо призвал своих подписчиков обратить особое внимание на игру нападающего сборной Казахстана и лондонского «Челси» Дастана Сатпаева.

Zamin.уз представляет информацию о признании вокруг новой молодой звезды лондонцев, подробности его дебютного матча и предстоящей игры.

1. «Жемчужина, о которой вы должны знать»: восторг мексиканского блогера

Карлос Рейносо, имеющий около 100 тысяч подписчиков в социальной сети Кс (бывший Twitter), высоко оценил игру 17-летнего казахстанского нападающего и познакомил футбольных фанатов с ним поближе.

Из заявления Карлоса Рейносо на его странице в Кс: «Вы узнали его? Вот он, забил свой первый гол — первый гол в эпоху Хаби Алонсо! Знакомьтесь, Дастан Сатпаев. Один из новых игроков «Челси» и жемчужина казахского футбола, о которой вы должны знать!»

2. Яркий дебют в «Челси»: триллер со счетом 6:4 и гол

Напомним, что 28 июля Дастан Сатпаев сумел забить свой дебютный гол в составе «Челси» под руководством Хаби Алонсо. В товарищеском матче против австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс» лондонцы одержали победу со счетом 6:4.

17-летний казахстанский талант не только стал автором гола, но и принял непосредственное активное участие в создании второго гола своей команды.

3. Очередное испытание: дерби против «Тоттенхэма»

Предсезонное турне «Челси» продолжается. 1 августа на стадионе «Аккор» в Сиднее лондонцы под руководством Хаби Алонсо выйдут на поле в товарищеском матче против принципиального соперника — «Тоттенхэма». В этом поединке от Сатпаева также ожидают содержательной игры.

Основные факты о Дастане Сатпаеве и его дебюте в «Челси»

Аспект Подробности Футболист Дастан Сатпаев (Казахстан) Возраст 17 лет Клуб и тренер «Челси» (Лондон) / Хаби Алонсо Матч, в котором забит дебютный гол «Челси» – «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4) Дата матча 28 июля Следующая игра 1 августа (против «Тоттенхэма», Сидней, стадион «Аккор»)

Центральноазиатские молодые футболисты, делающие успешные шаги в составе европейских и мировых грандов, — это большая гордость для футбола всего региона.

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Как вы думаете, сможет ли Дастан Сатпаев закрепиться в основном составе «Челси» под руководством Хаби Алонсо? Оставляйте свои мнения и прогнозы в комментариях!