Громкий трансфер в «Реале»: Родри может перейти из «Сити» в течение 24 часов!

·79·Спорт
Громкий трансфер в «Реале»: Родри может перейти из «Сити» в течение 24 часов!

Мадридский «Реал» может завершить трансфер полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри в ближайшие 24 часа. Мадридцы рассматривают этот переход как главную цель летнего трансферного окна.

Zamin.уз представляет подробности этого сенсационного трансфера, информацию о согласии Флорентино Переса и сумме сделки.

1. Решающая встреча 30 июля и 24-часовой дедлайн

По информации авторитетного испанского издания АС, представители «королевского клуба» искренне надеются достичь окончательной договоренности по трансферу после специальной встречи, которая состоится 30 июля.

Устные и официальные переговоры между сторонами активизировались, и если все пойдет по плану, ожидается, что трансфер будет официально оформлен в течение ближайших 24 часов.

2. «Зеленый свет» от Флорентино Переса и предложение в 40–50 миллионов евро

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес лично одобрил переход 30-летнего опытного полузащитника мирового уровня Родри, и начались переговоры с руководством «Манчестер Сити».

Источники утверждают, что мадридский гранд планирует заплатить за испанского футболиста около 40–50 миллионов евро.

Из сообщений источников, близких к трансферу:

«Флорентино Перес дал зеленый свет на переход Родри. Переговоры между "Реалом" и "Манчестер Сити" вошли в активную фазу, и в Мадриде уверены, что полностью закроют сделку после встречи 30 июля».

Основные факты о возможном переходе Родри в «Реал Мадрид»

Аспект / Критерий

Детали

Футболист

Родри (Родриго Эрнандес, 30 лет, Испания)

Текущий клуб

«Манчестер Сити» (Англия)

Клуб-претендент

«Реал Мадрид» (Испания)

Предполагаемая сумма трансфера

40–50 миллионов евро

Решающий срок

В течение 24 часов (после встречи 30 июля)

Главный инициатор

Флорентино Перес (президент «Реала»)

Основной источник

Издание АС

Эта громкая сделка между «Реалом» и «Манчестер Сити» может стать одним из главных событий летнего трансферного окна.

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Как вы думаете, сможет ли Родри еще больше усилить полузащиту «Реал Мадрида»? Правильное ли решение отпустить его за 40–50 миллионов евро для «Манчестер Сити»? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!

РодриРеал МадридМанчестер СитиФлорентино ПересИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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