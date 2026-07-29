Громкий трансфер в «Реале»: Родри может перейти из «Сити» в течение 24 часов!

Мадридский «Реал» может завершить трансфер полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри в ближайшие 24 часа. Мадридцы рассматривают этот переход как главную цель летнего трансферного окна.

Zamin.уз представляет подробности этого сенсационного трансфера, информацию о согласии Флорентино Переса и сумме сделки.

1. Решающая встреча 30 июля и 24-часовой дедлайн

По информации авторитетного испанского издания АС, представители «королевского клуба» искренне надеются достичь окончательной договоренности по трансферу после специальной встречи, которая состоится 30 июля.

Устные и официальные переговоры между сторонами активизировались, и если все пойдет по плану, ожидается, что трансфер будет официально оформлен в течение ближайших 24 часов.

2. «Зеленый свет» от Флорентино Переса и предложение в 40–50 миллионов евро

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес лично одобрил переход 30-летнего опытного полузащитника мирового уровня Родри, и начались переговоры с руководством «Манчестер Сити».

Источники утверждают, что мадридский гранд планирует заплатить за испанского футболиста около 40–50 миллионов евро.

Из сообщений источников, близких к трансферу: «Флорентино Перес дал зеленый свет на переход Родри. Переговоры между "Реалом" и "Манчестер Сити" вошли в активную фазу, и в Мадриде уверены, что полностью закроют сделку после встречи 30 июля».

Основные факты о возможном переходе Родри в «Реал Мадрид»

Аспект / Критерий Детали Футболист Родри (Родриго Эрнандес, 30 лет, Испания) Текущий клуб «Манчестер Сити» (Англия) Клуб-претендент «Реал Мадрид» (Испания) Предполагаемая сумма трансфера 40–50 миллионов евро Решающий срок В течение 24 часов (после встречи 30 июля) Главный инициатор Флорентино Перес (президент «Реала») Основной источник Издание АС

Эта громкая сделка между «Реалом» и «Манчестер Сити» может стать одним из главных событий летнего трансферного окна.

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Как вы думаете, сможет ли Родри еще больше усилить полузащиту «Реал Мадрида»? Правильное ли решение отпустить его за 40–50 миллионов евро для «Манчестер Сити»? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!