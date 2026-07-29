Энкоре AI привлекла 30 миллионов долларов для агентов, обучающихся на звонках клиентов

·42·Технологии
Энкоре AI привлекла 30 миллионов долларов для агентов, обучающихся на звонках клиентов

Присоединившись к числу стартапов в сфере искусственного интеллекта, Энкоре AI привлекла 30 миллионов долларов инвестиций для создания голосовых агентов, которые анализируют общение с клиентами и помогают командам продаж и поддержки. Раунд финансирования Серии А под руководством Теам8 позволит компании дальше развивать свои технологии и укреплять позиции на рынке. Эта финансовая поддержка показывает, насколько актуальна автоматизация бизнес-процессов с помощью современных технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

По данным издания TechCrunch, основанная в 2022 году под названием Инсаит ИО генеральным директором Двиром Гинзбургом компания изначально разрабатывала рекомендательные программы для финансовых консультантов. Прошедший ребрендинг стартап под названием Энкоре AI теперь значительно расширил свою систему. Новая платформа способна анализировать диалоги между сотрудниками и клиентами, определять успешные подходы и на этой основе обучать агентов на базе искусственного интеллекта.

Технология майнинга взаимодействий и ее преимущества

Двир Гинзбург называет этот процесс «майнингом взаимодействий». Платформа компании собирает записи звонков, электронные письма, текстовые сообщения и связывает эти данные с КРМ-системами. После этого общение с клиентами разбивается на этапы, изучая, какая часть разговора продвинула процесс вперед или, наоборот, оказалась неуспешной. В результате созданные агенты работают на основе самых сильных руководств и практик, используемых сотрудниками организации.

В эксклюзивном интервью Гинзбург отметил, что их агенты иногда могут использовать шутки, анекдоты или жизненные примеры сотрудников. Поскольку они работают на основе стилей, преуспевших в реальном общении. Эти агенты на базе искусственного интеллекта могут выходить на голосовую или текстовую связь с клиентами либо выполнять роль помощников, предоставляющих сотрудникам нужные ответы и тактические рекомендации во время общения.

Динамика рынка и конкурентная среда

На сегодняшний день у компании более 40 крупных корпоративных клиентов по всему миру, значительную часть которых составляют финансовые институты. По словам Гинзбурга, годовой регулярный доход компании Энкоре AI увеличился более чем в пять раз по сравнению с начальным раундом финансирования, проведенным 18 месяцев назад, однако точные цифры не разглашаются.

Тем не менее, поскольку этот рынок быстро развивается, в будущем такие крупные КРМ-провайдеры, как Salesforce, SAP, Зохо и ХубСпот, также могут внедрить аналогичные функции на своих платформах. Однако, по мнению Гинзбурга, простого наличия данных недостаточно, так как организациям потребуются коренные изменения, чтобы превратить свою историческую историю общения в фундаментальную основу для агентов искусственного интеллекта.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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