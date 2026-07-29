Юрриен Тимбер покинул сборы Арсенала

Защитник Арсенала Юрриен Тимбер покинул предсезонный тренировочный сбор в Испании и вернулся в Лондон. Нидерландский футболист продолжает процесс восстановления после травмы бедра, которая беспокоила его в конце прошлого сезона. Хотя эта ситуация сначала вызвала беспокойство у болельщиков команды, по информации издания BBC, данный перелет полностью соответствует личному плану реабилитации игрока. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

План реабилитации и сроки возвращения в команду

Как отмечают источники, близкие к клубу, возвращение правого защитника в Лондон не связано с рецидивом травмы или неожиданными осложнениями в процессе восстановления. Этот шаг направлен на то, чтобы завершить определенный этап индивидуальной программы реабилитации футболиста в Великобритании. Ожидается, что нидерландский защитник вернется к своим одноклубникам в Испании после завершения специального тренировочного цикла в Лондоне.

Для 25-летнего футболиста проблемы с физическим состоянием продолжаются с момента перехода в клуб на Эмирейтс Стейдиум. Присоединившись к составу в июле 2023 года за 34 миллиона фунтов стерлингов, игрок получил серьезную травму крестообразных связок колена уже в первом туре дебютного сезона и был вынужден пропустить почти целый год.

Роль в проекте Микеля Артеты

После неудачного начала Тимбер по ходу прошлого сезона стал регулярным игроком основного состава. Однако ближе к концу сезона травма голеностопа негативно повлияла на его игровую практику, вызвав двухмесячный перерыв. Тем не менее, он успел восстановиться и выйти на поле в матче Лиги чемпионов против Пари Сен-Жермен, но последняя травма бедра не позволила ему сыграть на чемпионате мира.

Полностью здоровый Юрриен Тимбер считается одним из важнейших элементов тактической системы Микеля Артеты. Он отличается своей универсальностью в обороне и хладнокровием при построении атак. Проведя 30 матчей в Английской Премьер-лиге в прошлом сезоне, защитник забил четыре гола и отдал семь результативных передач, внеся огромный вклад в то, чтобы Арсенал впервые с 2004 года завоевал чемпионский титул.

В настоящее время действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года, и он занимает центральное место в долгосрочных планах главного тренера Микеля Артеты. Возвращение Тимбера в строй в оптимальной спортивной форме перед стартом нового сезона Английской Премьер-лиги имеет важнейшее значение для лондонского клуба.