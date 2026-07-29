Юрриен Тимбер покинул сборы Арсенала

·70·Спорт
Юрриен Тимбер покинул сборы Арсенала

Защитник Арсенала Юрриен Тимбер покинул предсезонный тренировочный сбор в Испании и вернулся в Лондон. Нидерландский футболист продолжает процесс восстановления после травмы бедра, которая беспокоила его в конце прошлого сезона. Хотя эта ситуация сначала вызвала беспокойство у болельщиков команды, по информации издания BBC, данный перелет полностью соответствует личному плану реабилитации игрока. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

План реабилитации и сроки возвращения в команду

Как отмечают источники, близкие к клубу, возвращение правого защитника в Лондон не связано с рецидивом травмы или неожиданными осложнениями в процессе восстановления. Этот шаг направлен на то, чтобы завершить определенный этап индивидуальной программы реабилитации футболиста в Великобритании. Ожидается, что нидерландский защитник вернется к своим одноклубникам в Испании после завершения специального тренировочного цикла в Лондоне.

Для 25-летнего футболиста проблемы с физическим состоянием продолжаются с момента перехода в клуб на Эмирейтс Стейдиум. Присоединившись к составу в июле 2023 года за 34 миллиона фунтов стерлингов, игрок получил серьезную травму крестообразных связок колена уже в первом туре дебютного сезона и был вынужден пропустить почти целый год.

Роль в проекте Микеля Артеты

После неудачного начала Тимбер по ходу прошлого сезона стал регулярным игроком основного состава. Однако ближе к концу сезона травма голеностопа негативно повлияла на его игровую практику, вызвав двухмесячный перерыв. Тем не менее, он успел восстановиться и выйти на поле в матче Лиги чемпионов против Пари Сен-Жермен, но последняя травма бедра не позволила ему сыграть на чемпионате мира.

Полностью здоровый Юрриен Тимбер считается одним из важнейших элементов тактической системы Микеля Артеты. Он отличается своей универсальностью в обороне и хладнокровием при построении атак. Проведя 30 матчей в Английской Премьер-лиге в прошлом сезоне, защитник забил четыре гола и отдал семь результативных передач, внеся огромный вклад в то, чтобы Арсенал впервые с 2004 года завоевал чемпионский титул.

В настоящее время действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года, и он занимает центральное место в долгосрочных планах главного тренера Микеля Артеты. Возвращение Тимбера в строй в оптимальной спортивной форме перед стартом нового сезона Английской Премьер-лиги имеет важнейшее значение для лондонского клуба.

Юрриен ТимберАрсеналАнглийская Премьер-лигаМикель АртетаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

УЕФА угрожает ФИФА бойкотом чемпионата мира!УЕФА угрожает ФИФА бойкотом чемпионата мира!Сегодня, 01:11Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)Сегодня, 01:01После жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциямиПосле жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциямиСегодня, 00:39Команда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечераКоманда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечераВчера, 23:24Алехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших рукахАлехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших рукахВчера, 22:17Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?Вчера, 21:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов