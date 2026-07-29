Скандал на $10 миллиардов в ФИФА: обвинения в «взятке» и 53-дневный ультиматум!

·88·Спорт
Скандал на $10 миллиардов в ФИФА: обвинения в «взятке» и 53-дневный ультиматум!

Президент ФИФА Джанни Инфантино предпринял беспрецедентный шаг для реализации плана по продаже части прав на чемпионат мира внешним инвесторам. В обмен на поддержку этого плана он обещает выплатить каждой из 211 футбольных ассоциаций, входящих в организацию, по 40 миллионов долларов.

Zamin.уз представляет детали этой сделки на $10 миллиардов, письмо Инфантино государствам-членам и суть разгоревшегося крупного скандала.

1. Решение должно быть принято в течение 53 дней

Как сообщает авторитетное издание Те Тимес, Джанни Инфантино вынес на повестку дня идею продажи коммерческих прав и прав на трансляцию чемпионата мира внешним инвесторам.

Если это предложение будет одобрено, с 1 января 2027 года вступит в силу крупный пакет стоимостью 10 миллиардов долларов. В результате каждая из 211 ассоциаций, входящих в ФИФА, сможет получить по 40 миллионов долларов.

Однако у стран-членов есть всего 53 дня на то, чтобы принять решение о принятии или отклонении данного предложения.

2. Письмо Инфантино: Два варианта выбора

Глава ФИФА направил ассоциациям-членам специальное письмо, в котором изложил свою позицию и два варианта предложения:

Из письма Джанни Инфантино ассоциациям-членам:

«Решение о принятии или отклонении этого предложения полностью зависит от вас. Если вы пожелаете принять его, пакет на 10 миллиардов долларов будет реализован с 1 января 2027 года, и это будет означать начало следующего этапа нашего общего пути.

Если вы решите сохранить текущее положение дел и отклонить это предложение, мы, как и было заявлено ранее, готовы расширить программу Форвард, направленную на увеличение финансирования, до 2,7 миллиарда долларов.

В целом, в течение следующего цикла, начинающегося 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить в рамках данного предложения до 40 миллионов долларов».

3. Реакция критиков: «Это откровенный подкуп!»

Идея привлечения внешних инвесторов в качестве совладельцев прав на чемпионат мира подвергается резкой критике со стороны футбольной общественности и ряда официальных лиц.

Стороны, выступающие против сделки, назвали обещание Инфантино выплатить по $40 миллионов каждой стране и установление 53-дневного срока тактикой «взятки», направленной на покупку голосов ассоциаций-членов.

Основные факты предложения ФИФА на $10 миллиардов

Аспект / Критерий

Детали

Инициатор

Джанни Инфантино (президент ФИФА)

Стоимость проекта

Пакет на $10 миллиардов

Предложение членам

По $40 миллионов каждому члену (211 ассоциаций)

Срок принятия решения

53 дня

Дата вступления в силу

1 января 2027 года

Альтернативный вариант (в случае неудачи)

Расширение программы Форвард до $2,7 миллиарда

Основной источник

Издание Те Тимес

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Как вы думаете, как план Инфантино по продаже прав на чемпионат мира инвесторам повлияет на будущее футбола? Действительно ли это предложение является «взяткой» или это возможность для развития футбола? Оставляйте свои мысли и комментарии!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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