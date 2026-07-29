Скандал на $10 миллиардов в ФИФА: обвинения в «взятке» и 53-дневный ультиматум!

Президент ФИФА Джанни Инфантино предпринял беспрецедентный шаг для реализации плана по продаже части прав на чемпионат мира внешним инвесторам. В обмен на поддержку этого плана он обещает выплатить каждой из 211 футбольных ассоциаций, входящих в организацию, по 40 миллионов долларов.

Zamin.уз представляет детали этой сделки на $10 миллиардов, письмо Инфантино государствам-членам и суть разгоревшегося крупного скандала.

1. Решение должно быть принято в течение 53 дней

Как сообщает авторитетное издание Те Тимес, Джанни Инфантино вынес на повестку дня идею продажи коммерческих прав и прав на трансляцию чемпионата мира внешним инвесторам.

Если это предложение будет одобрено, с 1 января 2027 года вступит в силу крупный пакет стоимостью 10 миллиардов долларов. В результате каждая из 211 ассоциаций, входящих в ФИФА, сможет получить по 40 миллионов долларов.

Однако у стран-членов есть всего 53 дня на то, чтобы принять решение о принятии или отклонении данного предложения.

2. Письмо Инфантино: Два варианта выбора

Глава ФИФА направил ассоциациям-членам специальное письмо, в котором изложил свою позицию и два варианта предложения:

Из письма Джанни Инфантино ассоциациям-членам: «Решение о принятии или отклонении этого предложения полностью зависит от вас. Если вы пожелаете принять его, пакет на 10 миллиардов долларов будет реализован с 1 января 2027 года, и это будет означать начало следующего этапа нашего общего пути. Если вы решите сохранить текущее положение дел и отклонить это предложение, мы, как и было заявлено ранее, готовы расширить программу Форвард, направленную на увеличение финансирования, до 2,7 миллиарда долларов. В целом, в течение следующего цикла, начинающегося 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить в рамках данного предложения до 40 миллионов долларов».

3. Реакция критиков: «Это откровенный подкуп!»

Идея привлечения внешних инвесторов в качестве совладельцев прав на чемпионат мира подвергается резкой критике со стороны футбольной общественности и ряда официальных лиц.

Стороны, выступающие против сделки, назвали обещание Инфантино выплатить по $40 миллионов каждой стране и установление 53-дневного срока тактикой «взятки», направленной на покупку голосов ассоциаций-членов.

Основные факты предложения ФИФА на $10 миллиардов

Аспект / Критерий Детали Инициатор Джанни Инфантино (президент ФИФА) Стоимость проекта Пакет на $10 миллиардов Предложение членам По $40 миллионов каждому члену (211 ассоциаций) Срок принятия решения 53 дня Дата вступления в силу 1 января 2027 года Альтернативный вариант (в случае неудачи) Расширение программы Форвард до $2,7 миллиарда Основной источник Издание Те Тимес

Крупнейшая финансовая сделка в мировом футболе и споры вокруг нее находятся в центре внимания всех любителей и специалистов футбола.

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