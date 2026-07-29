Шомуродов и Файзуллаев на европейской арене: «Башакшехир» готовится к историческому матчу

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Шомуродов и Файзуллаев на европейской арене: «Башакшехир» готовится к историческому матчу

Лидеры национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев начали новый сезон гораздо раньше остальных. Наши легионеры, выступающие в составе стамбульского «Башакшехира», принимают активное участие в отборочном этапе Лиги конференций УЕФА.

Zamin.уз представляет информацию о решающем ответном матче команды против финского «Интер Турку», деталях состава и исторических показателях клуба в еврокубках.

1. Ответный матч в Финляндии: «Башакшехиру» нужна только победа

Неделю назад в первой встрече, прошедшей в Стамбуле, «Башакшехир» и финский «Интер Турку» сыграли вничью со счетом 1:1. Теперь турецкий клуб выйдет на поле в гостевом ответном матче 30 июля, чтобы завоевать путевку в следующий раунд.

Матч, который пройдет на стадионе «Веритас» в Турку, рассудит известный бельгийский арбитр Натан Вербоомен. Поскольку силы в первой игре оказались равны, если ничья сохранится в основное и дополнительное время в Турку, победитель определится в серии пенальти.

Кто станет соперником в следующем раунде?

Победитель этой пары в следующем раунде встретится с победителем противостояния между лихтенштейнским «Вадуцем» и андоррским «Атлетик Эскальдес». Поскольку в первой игре «Вадуц» одержал крупную победу со счетом 4:0, практически решено, что в следующий этап пройдут именно футболисты из Лихтенштейна.

2. Официальная заявка, поданная Нури Шахином в УЕФА

Главный тренер «Башакшехира» Нури Шахин предоставил в УЕФА заявку на матчи Лиги конференций. Радует то, что в состав вернулся важный ивуарийский защитник Кристофер Опери, у которого истек срок дисквалификации.

Футболисты, вошедшие в заявку УЕФА:

  • Вратари: Волкан Бабаджан, Мухаммад Шенгезер, Дениз Дилмен.

  • Защитники: Жером Опоку, Онур Булут, Хамза Гюрелер, Кристофер Опери, Эмин Байрам, Усеину Ба, Михал Карбовник, Омер Али Шахинер.

  • Полузащитники: Берат Оздемир, Онур Эргюн, Оливье Кемен, Аббосбек Файзуллаев, Беркай Озджан, Умут Гюнеш, Гювен Аталай.

  • Нападающие: Юсуф Сары, Давие Зельке, Нуно Да Кошта, Элдор Шомуродов, Иван Брнич, Бертуг Йылдырым.

3. 70-й исторический вечер «Башакшехира» в Европе

Предстоящий матч станет для стамбульского клуба ровно 70-й встречей в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференция) начиная с сезона 2015/2016.

В проведённых до сегодняшнего дня 69 матчах «Башакшехир» зафиксировал следующие показатели:

  • Победы: 26

  • Ничьи: 18

  • Поражения: 25

  • Забитые и пропущенные голы: 103:96

Основные факты о матче «Интер Турку» — «Башакшехир»

Аспект / Критерий

Детали

Турнир

Лига конференций УЕФА (2-й отборочный раунд, ответный матч)

Дата матча

30 июля 2026 года

Стадион

Стадион «Веритас» (Турку, Финляндия)

Счет первого матча

1:1 (в Стамбуле)

Главный судья

Натан Вербоомен (Бельгия)

Узбекские легионеры

Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев

Потенциальный следующий соперник

«Вадуц» (Лихтенштейн) / «Атлетик Эскальдес» (Андорра)

Юбилей клуба

70-й матч «Башакшехира» в еврокубках

Участие лидеров нашей национальной сборной Элдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева на европейских полях находится в центре внимания миллионов узбекских футбольных фанатов.

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Как вы думаете, сможет ли «Башакшехир» победить «Интер Турку» в гостевом матче и выйти в следующий раунд? Забьют ли Шомуродов или Файзуллаев гол в этой игре? Оставляйте свои мысли и прогнозы в комментариях!

Эльдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевБашакшехирИнтер ТуркуУЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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