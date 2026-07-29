Шомуродов и Файзуллаев на европейской арене: «Башакшехир» готовится к историческому матчу
Лидеры национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев начали новый сезон гораздо раньше остальных. Наши легионеры, выступающие в составе стамбульского «Башакшехира», принимают активное участие в отборочном этапе Лиги конференций УЕФА.
Zamin.уз представляет информацию о решающем ответном матче команды против финского «Интер Турку», деталях состава и исторических показателях клуба в еврокубках.
1. Ответный матч в Финляндии: «Башакшехиру» нужна только победа
Неделю назад в первой встрече, прошедшей в Стамбуле, «Башакшехир» и финский «Интер Турку» сыграли вничью со счетом 1:1. Теперь турецкий клуб выйдет на поле в гостевом ответном матче 30 июля, чтобы завоевать путевку в следующий раунд.
Матч, который пройдет на стадионе «Веритас» в Турку, рассудит известный бельгийский арбитр Натан Вербоомен. Поскольку силы в первой игре оказались равны, если ничья сохранится в основное и дополнительное время в Турку, победитель определится в серии пенальти.
Кто станет соперником в следующем раунде?
Победитель этой пары в следующем раунде встретится с победителем противостояния между лихтенштейнским «Вадуцем» и андоррским «Атлетик Эскальдес». Поскольку в первой игре «Вадуц» одержал крупную победу со счетом 4:0, практически решено, что в следующий этап пройдут именно футболисты из Лихтенштейна.
2. Официальная заявка, поданная Нури Шахином в УЕФА
Главный тренер «Башакшехира» Нури Шахин предоставил в УЕФА заявку на матчи Лиги конференций. Радует то, что в состав вернулся важный ивуарийский защитник Кристофер Опери, у которого истек срок дисквалификации.
Футболисты, вошедшие в заявку УЕФА:
Вратари: Волкан Бабаджан, Мухаммад Шенгезер, Дениз Дилмен.
Защитники: Жером Опоку, Онур Булут, Хамза Гюрелер, Кристофер Опери, Эмин Байрам, Усеину Ба, Михал Карбовник, Омер Али Шахинер.
Полузащитники: Берат Оздемир, Онур Эргюн, Оливье Кемен, Аббосбек Файзуллаев, Беркай Озджан, Умут Гюнеш, Гювен Аталай.
Нападающие: Юсуф Сары, Давие Зельке, Нуно Да Кошта, Элдор Шомуродов, Иван Брнич, Бертуг Йылдырым.
3. 70-й исторический вечер «Башакшехира» в Европе
Предстоящий матч станет для стамбульского клуба ровно 70-й встречей в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференция) начиная с сезона 2015/2016.
В проведённых до сегодняшнего дня 69 матчах «Башакшехир» зафиксировал следующие показатели:
Победы: 26
Ничьи: 18
Поражения: 25
Забитые и пропущенные голы: 103:96
Основные факты о матче «Интер Турку» — «Башакшехир»
Аспект / Критерий
Детали
Турнир
Лига конференций УЕФА (2-й отборочный раунд, ответный матч)
Дата матча
30 июля 2026 года
Стадион
Стадион «Веритас» (Турку, Финляндия)
Счет первого матча
1:1 (в Стамбуле)
Главный судья
Натан Вербоомен (Бельгия)
Узбекские легионеры
Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев
Потенциальный следующий соперник
«Вадуц» (Лихтенштейн) / «Атлетик Эскальдес» (Андорра)
Юбилей клуба
70-й матч «Башакшехира» в еврокубках
Участие лидеров нашей национальной сборной Элдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева на европейских полях находится в центре внимания миллионов узбекских футбольных фанатов.
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Как вы думаете, сможет ли «Башакшехир» победить «Интер Турку» в гостевом матче и выйти в следующий раунд? Забьют ли Шомуродов или Файзуллаев гол в этой игре? Оставляйте свои мысли и прогнозы в комментариях!
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