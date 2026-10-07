Украина обнародовала 5 сценариев прекращения огня

·66·Мир
Украина обнародовала 5 сценариев прекращения огня

На международной арене новый этап резких дебатов по дипломатическому прекращению военного конфликта в Украине. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что страна готова работать сразу над 5 различными вариантами прекращения огня (перемирия) и разработала соответствующие дипломатические решения. По его словам, теперь ход зависит от шагов официальной Москвы.

Однако российская сторона незамедлительно отреагировала на эти предложения, резко отвергнув идею прекращения боевых действий лишь ради начала переговоров.

5 основных форматов перемирия, к которым готов Киев

Как сообщил представитель МИД Украины, официальный Киев открыт к рассмотрению нескольких глобальных и региональных инициатив:

  • 1. Полное и безусловное перемирие: Полное прекращение огня по всей линии фронта (однако для этого требуется прямое согласие России);

  • 2 и 3. Два варианта безопасности в Черном море: Эти два направления разрабатываются Турцией и Египтом при участии Украины;

  • 4. Комплексная мирная инициатива Индии: План, предусматривающий обеспечение продовольственной безопасности в Черном море и полное прекращение ракетно-дроновых ударов по энергетической инфраструктуре сторон;

  • 5. Энергетическое перемирие при участии США: Формат, обсуждавшийся в ходе недавних переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, направленный на взаимную защиту электросетей и жизненно важных систем от ударов.

Отказ от Сергея Лаврова: «Мы не позволим себя обмануть»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», твердо подчеркнул, что Москва не согласится с выдвигаемой Киевом формулой «сначала прекращение огня, потом переговоры»:

  • Уроки Стамбула: «Нам говорят: “Давайте остановим огонь по линии соприкосновения, а потом будем вести переговоры”. Нет, мы это уже проходили — в Стамбуле договорились, парафировали, в знак доброй воли остановили огонь и даже отвели войска из-под Киева», — заявил Лавров;

  • «Особая бдительность»: Глава МИД РФ отметил, что Москва готова к переговорам, но на этот раз не позволит себя обмануть: «Может быть, мы бываем наивными, и кто-то думает, что по нашей наивности нас можно снова завести в тупик, но сейчас мы находимся в состоянии особой бдительности».

Предложенные Киевом 5 сценариев и жесткая позиция Москвы показывают, что недоверие между сторонами остается решающим препятствием в вопросе прекращения боевых действий в ближайшей перспективе.

Министерство иностранных дел УкраиныСергей ЛавровГеоргий Тихийдипломатические проблемы Киев-Россия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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