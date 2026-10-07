Китай заключил с США 20-летние суперконтракты и перепродает газ в Европу

·67·Мир
Китай заключил с США 20-летние суперконтракты и перепродает газ в Европу

Несмотря на острые таможенные и тарифные противоречия между США и Китаем, на энергетическом рынке наблюдается совершенно неожиданный крупный геоэкономический процесс. По данным авторитетного агентства Bloomberg, крупные энергетические гиганты Китая планируют значительно расширить пакет долгосрочных контрактов на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Общий объем этих соглашений практически сравнялся с мощностью основного магистрального трубопровода, направляемого из России в Китай, — «Силы Сибири».

Переговоры между Вентуре Глобал и китайскими гигантами

На фоне геополитических столкновений с участием Ирана на Ближнем Востоке, приводящих к сбоям в глобальных цепочках поставок, Пекин стремится активно диверсифицировать свои энергопоставки:

  • Новые партнеры: Крупный оператор по производству СПГ в США Вентуре Глобал ведет финальную стадию переговоров по меньшей мере с тремя крупными импортерами Китая, включая известную государственную компанию ПетроЧина;

  • Объем ПетроЧина: По информации источников агентства, объем сделки только с ПетроЧина превысит 1 миллион тонн в год;

  • 20-летний контракт с Чина Гас: Тремя неделями ранее Вентуре Глобал подписала с китайской корпорацией Чина Гас новый контракт на поставку 0,5 миллиона тонн СПГ в год в течение 20 лет, начиная с 2030 года. В результате общий объем долгосрочных годовых поставок компании в адрес Чина Гас был доведен до 2,5 миллиона тонн.

Языком цифр: гигантский поток в 34 миллиарда кубометров

Китай уже успел превратиться в одного из крупнейших глобальных покупателей американской индустрии СПГ:

  • Действующие и перспективные объемы: В настоящее время действующие контракты китайских компаний с США составляют около 10 миллионов тонн (14 миллиардов кубометров) в год. Новые будущие сделки гарантируют еще до 15 миллионов тонн газа в год дополнительно;

  • Сопоставимость с «Силой Сибири»: Общий годовой объем достигнет почти 34 миллиардов кубометров. Для сравнения, в прошлом году по российскому газопроводу «Сила Сибири» в Китай было поставлено 38,8 миллиарда кубометров природного газа;

  • Дипломатический фон: Данные новые энергетические соглашения успешно подписываются накануне ожидающегося визита председателя КНР Си Цзиньпина в США и в условиях, когда действующие тарифные и пошлинные ограничения не отменены.

Газ перепродается: почему простаивает «Сила Сибири — 2»?

За стратегией Китая по закупке американского газа стоят тщательный расчет и высокая рентабельность:

  • Реэкспорт в Европу: Китайские компании перепродают большую часть закупленного у США СПГ на европейские и азиатские рынки на основе гибких контрактов, не завозя его на собственную территорию. По оценкам авторитетной компании Рйстад Энергй, в 2026 году объем этой перепродажи составит 12 миллионов тонн (16,5 миллиарда кубометров);

  • Прагматичная политика Пекина: Эти показатели объясняют, почему строительство второго крупного газопровода, который должен связать Россию с Китаем, — «Силы Сибири — 2», все еще затягивается. С одной стороны, Пекин не хочет складывать все яйца в одну корзину, а с другой — из-за обилия альтернативных вариантов требует от Москвы максимального снижения цен на газ.

Этот шаг Китая наглядно демонстрирует изменение баланса на глобальной энергетической карте и то, что экономические интересы преобладают над политикой вопреки торговым войнам.

Сила СибириПетроЧайнаВенчур ГлобалЧайна Газ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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