Ожидается, что качество воздуха в небе над Ташкентом снова ухудшится

В Ташкенте до конца недели в ночные и утренние часы может временно ухудшиться качество воздуха. Об этом сообщили в Национальном комитете экологии и изменения климата.

Как отмечается, днем 6 октября на большей части территории столицы качество воздуха было на «среднем» уровне. Однако после 20:00 показатели ухудшились, и ночью и утром воздух достиг неблагоприятного уровня для метеочувствительных людей.

С 17:00 6 октября до 10:00 7 октября среднее содержание мелкодисперсных частиц PM2,5 в Ташкенте составило 43,5 мкг/м³, а частиц PM10 — 97,2 мкг/м³. За этот период международный показатель AQI зафиксирован на среднем уровне 117.

Специалисты объясняют изменения качества воздуха преимущественно неблагоприятными погодными условиями. В частности, скорость ветра около 1 м/с и сильная ночная температурная инверсия затруднили рассеивание загрязняющих веществ.

С 23:00 6 октября до 08:00 7 октября наблюдалась сильная температурная инверсия. В такой ситуации над холодным воздухом у земли образуется слой теплого воздуха, что замедляет вертикальное перемешивание воздуха. В результате загрязняющие частицы могут дольше задерживаться в атмосфере.

По данным комитета, подобные ситуации до конца недели могут кратковременно повторяться, в основном в ночные и утренние часы.

В настоящее время состояние воздуха в столице регулярно мониторится специальной комиссией.