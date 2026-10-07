Закроют ли социальные сети для детей? Премьер-министр Казахстана раскрыл резонансный план

В Центральной Азии выдвигается беспрецедентная по своей строгости инициатива по обеспечению цифровой безопасности и защите несовершеннолетних от вредоносного контента в интернете. Правительство Казахстана рассматривает возможность временной блокировки личных профилей граждан младше 16 лет на крупных онлайн-платформах и в социальных сетях.

Об этой резонансной информации сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов в ответе на официальный запрос депутатов парламента (Мажилиса).

Переходный период и приостановка аккаунтов: готов новый законопроект

Глава правительства подчеркнул, что внедрение новых механизмов, направленных на обеспечение безопасности детей, будет осуществляться поэтапно:

Адаптационный период: Для адаптации к новым строгим требованиям будет установлен специальный переходный период;

Временная приостановка профилей: Именно в течение этого срока планируется временная приостановка (блокировка) деятельности аккаунтов пользователей младше 16 лет;

Законодательные изменения: Правительством разработан пакет соответствующих поправок к действующему закону «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», который в настоящее время рассматривается депутатами парламента.

Как будет проходить проверка возраста? Искусственный интеллект и инструменты платформ

После официального одобрения парламентом соответствующих изменений будет утвержден строгий технический регламент по определению (верификации) реального возраста пользователей:

Внутренние алгоритмы: Для контроля возрастного ценза будут задействованы специфические программные инструменты самих сетей;

Использование искусственного интеллекта: Возрастные фильтры в сетях будут усилены с помощью современных технологий искусственного интеллекта (ИИ);

Анализ активности: Реальный возраст будет определяться путем глубокого анализа действий пользователя на странице, его подписок и публикуемого контента.

Сотрудничество с международными гигантами

В этом процессе правительство планирует вести прямой диалог с международными интернет-площадками:

Олжас Бектенов подчеркнул, что проект нормативного документа будет заранее полностью согласован с местными представительствами интернет-платформ (Meta, TikTok и другие крупные сети);

Эта инициатива направлена не только на защиту несовершеннолетних в цифровом пространстве, но и на вывод онлайн-рекламы и верховенства закона на новый уровень.

Данный опыт Казахстана и принимаемые законодательные механизмы могут стать важным примером для будущих реформ по обеспечению безопасности детей в интернете во всем регионе Центральной Азии, включая Узбекистан.