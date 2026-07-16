Доменные зоны .ру и .рф: число владельцев растет быстрее количества сайтов

В национальных доменных зонах российского сегмента — .ру и .рф наблюдается интересная тенденция. По итогам первого полугодия 2026 года количество владельцев (администраторов) доменов в этих зонах росло значительно быстрее, чем число непосредственно зарегистрированных сайтов. Эта ситуация объясняется активизацией новых участников рынка и изменением требований к цифровой идентификации. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Координационного центра доменов .РУ/.РФ, за первые шесть месяцев текущего года количество доменов в зоне .ру достигло 6,1 миллиона. Несмотря на то, что за полгода было добавлено 81,5 тысячи новых адресов, темпы роста замедлились до 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напротив, в кириллической зоне .рф рост ускорился, а общее количество доменов составило 803 тысячи.

Резкий скачок числа администраторов

Статистический анализ показывает, что количество физических и юридических лиц, являющихся владельцами доменов, растет более высокими темпами. В частности, в зоне .ру число администраторов увеличилось на 188,6 тысячи (+9,15%), а в зоне .рф — на 34,3 тысячи (+10,28%). По мнению экспертов, это происходит не за счет расширения крупных портфелей доменов, а благодаря выходу на рынок новых предпринимателей.

Эти изменения обусловлены несколькими факторами:

Подготовка к новым законодательным требованиям по идентификации владельцев;

Бронирование представителями малого и среднего бизнеса отдельных адресов для своих брендов;

Практика создания специальных доменов для маркетинговых кампаний и краткосрочных проектов.

Эти процессы важны и для пользователей и предпринимателей из Узбекистана. Для местных экспортеров и ИТ-специалистов, сотрудничающих с российским сегментом интернета (Рунет), важным сигналом является то, что в зоне .ру сокращается количество коротких и запоминающихся адресов, тогда как в зоне .рф возможности выбора шире.

Растет интерес к доменам на кириллице

Ускорение темпов роста в зоне .рф связано с развитием русскоязычных интернет -магазинов. Поскольку адреса на кириллице понятны и легко запоминаются местной аудиторией, многие компании в дополнение к своим основным сайтам занимают места и в этой зоне.

В то же время замедление роста в зоне .ру объясняется насыщением рынка. Самые привлекательные и короткие домены уже заняты, что вынуждает новых пользователей выбирать альтернативные зоны или более длинные названия. В будущем рост числа владельцев доменов будет свидетельствовать об усилении конкуренции между субъектами, предоставляющими услуги в цифровой экономике.