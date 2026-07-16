Доменные зоны .ру и .рф: число владельцев растет быстрее количества сайтов

·22·Технологии
Доменные зоны .ру и .рф: число владельцев растет быстрее количества сайтов

В национальных доменных зонах российского сегмента — .ру и .рф наблюдается интересная тенденция. По итогам первого полугодия 2026 года количество владельцев (администраторов) доменов в этих зонах росло значительно быстрее, чем число непосредственно зарегистрированных сайтов. Эта ситуация объясняется активизацией новых участников рынка и изменением требований к цифровой идентификации. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Координационного центра доменов .РУ/.РФ, за первые шесть месяцев текущего года количество доменов в зоне .ру достигло 6,1 миллиона. Несмотря на то, что за полгода было добавлено 81,5 тысячи новых адресов, темпы роста замедлились до 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напротив, в кириллической зоне .рф рост ускорился, а общее количество доменов составило 803 тысячи.

Резкий скачок числа администраторов

Статистический анализ показывает, что количество физических и юридических лиц, являющихся владельцами доменов, растет более высокими темпами. В частности, в зоне .ру число администраторов увеличилось на 188,6 тысячи (+9,15%), а в зоне .рф — на 34,3 тысячи (+10,28%). По мнению экспертов, это происходит не за счет расширения крупных портфелей доменов, а благодаря выходу на рынок новых предпринимателей.

Эти изменения обусловлены несколькими факторами:

  • Подготовка к новым законодательным требованиям по идентификации владельцев;
  • Бронирование представителями малого и среднего бизнеса отдельных адресов для своих брендов;
  • Практика создания специальных доменов для маркетинговых кампаний и краткосрочных проектов.
Эти процессы важны и для пользователей и предпринимателей из Узбекистана. Для местных экспортеров и ИТ-специалистов, сотрудничающих с российским сегментом интернета (Рунет), важным сигналом является то, что в зоне .ру сокращается количество коротких и запоминающихся адресов, тогда как в зоне .рф возможности выбора шире.

Растет интерес к доменам на кириллице

Ускорение темпов роста в зоне .рф связано с развитием русскоязычных интернет-магазинов. Поскольку адреса на кириллице понятны и легко запоминаются местной аудиторией, многие компании в дополнение к своим основным сайтам занимают места и в этой зоне.

В то же время замедление роста в зоне .ру объясняется насыщением рынка. Самые привлекательные и короткие домены уже заняты, что вынуждает новых пользователей выбирать альтернативные зоны или более длинные названия. В будущем рост числа владельцев доменов будет свидетельствовать об усилении конкуренции между субъектами, предоставляющими услуги в цифровой экономике.

ДоменыИнтернетРоссияТехнологииСайты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi прекратила поддержку более десяти популярных смартфоновXiaomi прекратила поддержку более десяти популярных смартфоновСегодня, 13:53Сотрудничество Starlink и НТТ Докомо: Япония лидирует в спутниковой связиСотрудничество Starlink и НТТ Докомо: Япония лидирует в спутниковой связиСегодня, 12:56Представлен Starlink В5: терминалы нового поколения стали компактнее и энергоэффективнееПредставлен Starlink В5: терминалы нового поколения стали компактнее и энергоэффективнееСегодня, 12:21Samsung Galaxy З Фолд 8 и iPhone Ultra: будет ли дизайн складных смартфонов похожим?Samsung Galaxy З Фолд 8 и iPhone Ultra: будет ли дизайн складных смартфонов похожим?Сегодня, 12:00Для развития AI нужно 5 триллионов долларов в год: глава СофтБанк сделал резкое заявлениеДля развития AI нужно 5 триллионов долларов в год: глава СофтБанк сделал резкое заявлениеСегодня, 11:25SpaceX строит башню Мечазилла на мысе Канаверал с помощью самого мощного крана в миреSpaceX строит башню Мечазилла на мысе Канаверал с помощью самого мощного крана в миреСегодня, 10:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли