Представлен новый мини-ПК Сиксунитед WB81-Х02 размером со смартфон

·31·Технологии
Представлен новый мини-ПК Сиксунитед WB81-Х02 размером со смартфон

В мире современных технологий тенденция к миниатюризации устройств выходит на новый уровень. Китайская компания Сиксунитед на выставке Intel Коннектион 2026 представила публике сверхкомпактный мини-ПК WB81-Х02 объемом всего 0,15 литра. Согласно данным иксбт.ком, это устройство, сопоставимое по размерам с обычным смартфоном, несмотря на компактный корпус, обладает мощностью полноценного персонального компьютера. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Внутри представленного мини-ПК нового поколения установлен мощный процессор Intel Коре 7 семейства Вилдкат Лаке. По заявлению производителя, пользователи смогут выбирать между шестиядерными моделями Коре 7 350 или Коре 7 360 в зависимости от своих потребностей. Этот высокопроизводительный процессор работает в связке с современной оперативной памятью ЛПДДР5Кс и твердотельным накопителем (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0, обеспечивающим высокую скорость чтения данных.

Богатые возможности в компактном корпусе

Несмотря на то, что габариты устройства позволяют ему поместиться на ладони, инженеры не стали ограничивать количество портов и возможности подключения. Модель WB81-Х02 оснащена портом HDMI 2.1, двумя USB-C, полноразмерным УСБ-А, а также гигабитным разъемом Этернет для стабильного проводного интернета. Кроме того, устройство снабжено модулем Wi-Fi 6 для беспроводных сетей.

Еще одной примечательной особенностью устройства является поддержка питания через технологию USB Повер Деливерй. Это позволяет пользователям запускать мини-ПК с помощью обычного зарядного устройства для смартфона, не тратя время на поиск специальных адаптеров.

Дата выхода и цена остаются в секрете

На данный момент компания Сиксунитед не предоставила точной информации о том, как устроена система охлаждения этого уникального устройства. Предполагается, что в столь малом объеме при сочетании с мощным процессором используется либо малогабаритный вентилятор, либо система пассивного охлаждения, однако официального подтверждения нет.

Также пока не объявлены дата выхода мини-ПК Сиксунитед WB81-Х02 на рынок и его ориентировочная стоимость. Ожидается, что эта информация будет раскрыта в будущем.

Мини-ПКSixunitedIntelТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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