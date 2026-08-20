Суверенная разведка США начала отслеживать радиоволны с орбиты

Национальное управление военно-космической разведки США (НРО) заключило новый контракт с компанией ХавкЭе 360 на предоставление коммерческих данных радиоэлектронной разведки. Это соглашение перевело компанию из многолетнего этапа оценки технологий к оперативной поддержке американских разведывательных и оборонных ведомств. Этот шаг открывает новую эру в области космического мониторинга, предоставляя государственным структурам передовые технологические возможности для решения глобальных задач безопасности и обороны. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в отличие от традиционных оптических спутников, спутники радиоэлектронной разведки не просто фотографируют поверхность Земли, а специализируются на фиксации электронных излучений, исходящих от радаров, систем связи и морского оборудования. Совместная обработка данных от нескольких аппаратов позволяет точно определить источник сигнала и установить его географическое местоположение. Это дает важное преимущество при наблюдении за объектами независимо от таких природных препятствий, как облачность или темнота.

Малые группировки на орбите и их возможности

В настоящее время ХавкЭе 360 эксплуатирует более тридцати малых спутников на низкой околоземной орбите. Обычно объединенные в группировки по три аппарата, эти системы самостоятельно обнаруживают, классифицируют и геолоцируют радиоэлектронные излучения. Наличие такой сети позволяет отслеживать перемещения важных объектов в любой точке мира практически в реальном времени.

Это соглашение заключено в рамках программы Коммеркиал Радио Фрекуенкй Капабилитиес Аугментатион (КРФКА), используемой НРО. Она позволяет гибко наращивать объем закупок коммерческих данных радиоэлектронной разведки в зависимости от текущих задач. Программа стала логическим продолжением трехэтапного проекта, начатого в 2022 году, когда НРО заключило исследовательские контракты с шестью компаниями и испытало их потенциал с помощью моделирования и орбитальных демонстраций.

Глобальный бизнес и планы на будущее

Компания расширяет поставки данных, необходимых не только для национальной безопасности, но и для гражданских и гуманитарных миссий. Одновременно ХавкЭе 360 стремительно наращивает объем международного бизнеса. В частности, международная выручка компании значительно выросла и составила существенную часть общей квартальной выручки. Кроме того, компания получила многолетние контракты на проекты в области радиоэлектронной борьбы в Европе и с заказчиками в регионе Индийского океана, включая Военно-морские силы Индии.

На фоне растущего спроса ХавкЭе 360 планирует в ближайшие два-три года сократить интервал повторного наблюдения одной и той же территории и передачи данных до 10 минут. Это предполагается достичь за счет запуска дополнительных спутников и размещения полезной нагрузки на других аппаратах. Это еще больше повысит конкурентоспособность компании на рынке космических технологий и радиоэлектронной разведки.