Суверенная разведка США начала отслеживать радиоволны с орбиты

·19·Технологии
Суверенная разведка США начала отслеживать радиоволны с орбиты

Национальное управление военно-космической разведки США (НРО) заключило новый контракт с компанией ХавкЭе 360 на предоставление коммерческих данных радиоэлектронной разведки. Это соглашение перевело компанию из многолетнего этапа оценки технологий к оперативной поддержке американских разведывательных и оборонных ведомств. Этот шаг открывает новую эру в области космического мониторинга, предоставляя государственным структурам передовые технологические возможности для решения глобальных задач безопасности и обороны. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в отличие от традиционных оптических спутников, спутники радиоэлектронной разведки не просто фотографируют поверхность Земли, а специализируются на фиксации электронных излучений, исходящих от радаров, систем связи и морского оборудования. Совместная обработка данных от нескольких аппаратов позволяет точно определить источник сигнала и установить его географическое местоположение. Это дает важное преимущество при наблюдении за объектами независимо от таких природных препятствий, как облачность или темнота.

Малые группировки на орбите и их возможности

В настоящее время ХавкЭе 360 эксплуатирует более тридцати малых спутников на низкой околоземной орбите. Обычно объединенные в группировки по три аппарата, эти системы самостоятельно обнаруживают, классифицируют и геолоцируют радиоэлектронные излучения. Наличие такой сети позволяет отслеживать перемещения важных объектов в любой точке мира практически в реальном времени.

Это соглашение заключено в рамках программы Коммеркиал Радио Фрекуенкй Капабилитиес Аугментатион (КРФКА), используемой НРО. Она позволяет гибко наращивать объем закупок коммерческих данных радиоэлектронной разведки в зависимости от текущих задач. Программа стала логическим продолжением трехэтапного проекта, начатого в 2022 году, когда НРО заключило исследовательские контракты с шестью компаниями и испытало их потенциал с помощью моделирования и орбитальных демонстраций.

Глобальный бизнес и планы на будущее

Компания расширяет поставки данных, необходимых не только для национальной безопасности, но и для гражданских и гуманитарных миссий. Одновременно ХавкЭе 360 стремительно наращивает объем международного бизнеса. В частности, международная выручка компании значительно выросла и составила существенную часть общей квартальной выручки. Кроме того, компания получила многолетние контракты на проекты в области радиоэлектронной борьбы в Европе и с заказчиками в регионе Индийского океана, включая Военно-морские силы Индии.

На фоне растущего спроса ХавкЭе 360 планирует в ближайшие два-три года сократить интервал повторного наблюдения одной и той же территории и передачи данных до 10 минут. Это предполагается достичь за счет запуска дополнительных спутников и размещения полезной нагрузки на других аппаратах. Это еще больше повысит конкурентоспособность компании на рынке космических технологий и радиоэлектронной разведки.

РазведкаСпутникиТехнологииКосмосСША
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Firefly отправит мини-обогреватель для лунных ночей с температурой −170 градусовFirefly отправит мини-обогреватель для лунных ночей с температурой −170 градусовСегодня, 08:27NASA отменила уникальную операцию по спасению космического телескопаNASA отменила уникальную операцию по спасению космического телескопаСегодня, 07:25Фрамеворк представила модульный ноутбук с обновлённым процессоромФрамеворк представила модульный ноутбук с обновлённым процессоромСегодня, 02:27Гвинет Пэлтроу устраивает тайный ужин в честь Сэма АльтманаГвинет Пэлтроу устраивает тайный ужин в честь Сэма АльтманаСегодня, 01:28МагикОС 11 представила новую технологию очистки памятиМагикОС 11 представила новую технологию очистки памятиСегодня, 00:23OpenAI заблокировала доступ исследователей кибербезопасности из-за технической ошибкиOpenAI заблокировала доступ исследователей кибербезопасности из-за технической ошибкиВчера, 23:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Беспрецедентная конкуренция на рынке смартфонов: в сентябре 2026 года выйдут 5 флагманов
Беспрецедентная конкуренция на рынке смартфонов: в сентябре 2026 года выйдут 5 флагманов