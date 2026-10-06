В Гане хоронят людей в гробах в форме рыб, самолетов и даже фруктов

Среди народа га, проживающего на юге Ганы, существует традиция хоронить усопших в гробах необычной формы. Эти изделия, называемые «гробами-фантазиями», изготавливаются в виде рыб, самолетов, автомобилей, фруктов, лодок и самых разных других форм.

Форма гроба обычно отражает профессию, образ жизни, увлечения или несбывшиеся мечты покойного. Например, для рыбака могут изготовить гроб в форме рыбы или лодки, для земледельца — в виде сельскохозяйственной продукции, а для человека, который всю жизнь мечтал полетать на самолете, — в форме самолета.

На языке га эти гробы называются «абебуу адекай», то есть «ящики поговорок». Они рассматриваются не просто как погребальный предмет, а как произведение искусства, символически отражающее жизнь и личность усопшего.

Современный вид этой традиции сформировался в 1950-х годах в районе Теши близ Аккры в Гане. Ее зарождение связано с именем местного мастера Сета Кейна Куея. Впоследствии необычные гробы получили широкое распространение среди народа га и стали известны на международном уровне.